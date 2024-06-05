У Міноборони Німеччини заговорили про підготовку до війни з Росією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче посилити оперативну готовність своєї країни з огляду на загрози з боку Росії. Він заявив, що Берлін повинен бути готовим до війни з Москвою до 2029 року.

Про це повідомляє ZEIT у середу, 5 червня.

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"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", – каже Пісторіус.

Він зазначив, що у надзвичайних ситуаціях потрібні молоді чоловіки та жінки, які можуть захистити країну. Міністр вважає, що Німеччині необхідна нова форма військової служби, яка не може бути повністю вільною від зобов'язань.

Нагадаємо, громадяни Німеччини розділилися у питанні дозволу для України бити західною зброєю по військових об’єктах на території РФ. Загальна статистика голосів дорівнює рівній кількості.

Також Німеччина зіштовхнулася із серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю чинного військового обліку громадян, які перебувають у резерві Бундесверу. Внаслідок цього країна не має необхідної кількості солдатів у разі початку бойових дій.