Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне с Россией arrow

Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне с Россией

5 июня 2024 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны Германии заговорили о подготовке к войне с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет усилить оперативную готовность своей страны, учитывая угрозы со стороны России. Он заявил, что Берлин должен быть готов к войне с Москвой до 2029 года.

Об этом сообщает ZEIT в среду, 5 июня.

Читайте также:

Подготовка Германии к войне с РФ

"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года. Мы должны действовать как сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего", — говорит Писториус.

Он отметил, что в чрезвычайных ситуациях нужны молодые мужчины и женщины, которые могут защитить страну. Министр считает, что Германии необходима новая форма военной службы, которая не может быть полностью свободной от обязательств.

Напомним, граждане Германии разделились по вопросу разрешения для Украины бить западным оружием по военным объектам на территории РФ. Общая статистика голосов равна равному количеству.

Также Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета граждан, состоящих в резерве Бундесвера. В результате страна не имеет необходимого количества солдат в случае начала боевых действий.

Минобороны
Борис Писториус
россия
Германия
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня