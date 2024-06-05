В Минобороны Германии заговорили о подготовке к войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет усилить оперативную готовность своей страны, учитывая угрозы со стороны России. Он заявил, что Берлин должен быть готов к войне с Москвой до 2029 года.

Об этом сообщает ZEIT в среду, 5 июня.

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"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года. Мы должны действовать как сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего", — говорит Писториус.

Он отметил, что в чрезвычайных ситуациях нужны молодые мужчины и женщины, которые могут защитить страну. Министр считает, что Германии необходима новая форма военной службы, которая не может быть полностью свободной от обязательств.

Напомним, граждане Германии разделились по вопросу разрешения для Украины бить западным оружием по военным объектам на территории РФ. Общая статистика голосов равна равному количеству.

Также Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета граждан, состоящих в резерве Бундесвера. В результате страна не имеет необходимого количества солдат в случае начала боевых действий.