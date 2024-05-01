Умєрова не призначать міністром інфраструктури, — джерела у Слузі Народу
Міністра оборони України Рустема Умєрова не призначатимуть міністром інфраструктури. Наразі цю посаду обіймає Олександр Кубраков.
Про це повідомили джерела Новини.LIVE у "Слузі Народу" у середу, 1 травня.
Умєрова не призначатимуть міністром інфраструктури
Наші співрозмовники не підтверджують інформацію журналіста Юрія Бутусова нібито про зміну очільника Мінінфраструктури.
За словами джерел, найближчим часом кадрових змін в уряді не передбачається. Однак ситуація залишається динамічною.
Нагадаємо, 27 квітня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Також Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. Після цього буде ухвалене рішення про його звільнення.
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