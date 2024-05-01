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Умєрова не призначать міністром інфраструктури, — джерела у Слузі Народу

1 травня 2024 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєрова не призначать міністром інфраструктури, — джерела у Слузі Народу
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністра оборони України Рустема Умєрова не призначатимуть міністром інфраструктури. Наразі цю посаду обіймає Олександр Кубраков.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у "Слузі Народу" у середу, 1 травня.

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Умєрова не призначатимуть міністром інфраструктури

Наші співрозмовники не підтверджують інформацію журналіста Юрія Бутусова нібито про зміну очільника Мінінфраструктури. 

За словами джерел, найближчим часом кадрових змін в уряді не передбачається. Однак ситуація залишається динамічною.

Нагадаємо, 27 квітня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Також Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. Після цього буде ухвалене рішення про його звільнення.

Олександр Кубраков
Мінінфраструктури
Міноборони
Юрій Бутусов
Слуга народу
Україна
Умєров

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