Умєрова не призначать міністром інфраструктури, — джерела у Слузі Народу

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністра оборони України Рустема Умєрова не призначатимуть міністром інфраструктури. Наразі цю посаду обіймає Олександр Кубраков.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у "Слузі Народу" у середу, 1 травня.

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Умєрова не призначатимуть міністром інфраструктури

Наші співрозмовники не підтверджують інформацію журналіста Юрія Бутусова нібито про зміну очільника Мінінфраструктури.

За словами джерел, найближчим часом кадрових змін в уряді не передбачається. Однак ситуація залишається динамічною.

Нагадаємо, 27 квітня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Також Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. Після цього буде ухвалене рішення про його звільнення.