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Умерова не назначат министром инфраструктуры, — источники в Слуге Народа

1 мая 2024 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умерова не назначат министром инфраструктуры, — источники в Слуге Народа
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министра обороны Украины Рустема Умерова не будут назначать министром инфраструктуры. Сейчас эту должность занимает Александр Кубраков.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в "Слуге Народа" в среду, 1 мая.

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Умерова не будут назначать министром инфраструктуры

Наши собеседники не подтверждают информацию журналиста Юрия Бутусова якобы о смене главы Мининфраструктуры.

По словам источников, в ближайшее время кадровых изменений в правительстве не предвидится. Однако ситуация остается динамичной.

Напомним, 27 апреля Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Также Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия. После этого будет принято решение о его увольнении.

Александр Кубраков
Мининфраструктуры
Минобороны
Юрий Бутусов
Слуга народа
Украина
Умеров

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