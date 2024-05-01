Умерова не назначат министром инфраструктуры, — источники в Слуге Народа

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министра обороны Украины Рустема Умерова не будут назначать министром инфраструктуры. Сейчас эту должность занимает Александр Кубраков.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в "Слуге Народа" в среду, 1 мая.

Читайте также:

Умерова не будут назначать министром инфраструктуры

Наши собеседники не подтверждают информацию журналиста Юрия Бутусова якобы о смене главы Мининфраструктуры.

По словам источников, в ближайшее время кадровых изменений в правительстве не предвидится. Однако ситуация остается динамичной.

Напомним, 27 апреля Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Также Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия. После этого будет принято решение о его увольнении.