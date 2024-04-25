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Умєров зустрівся з помічником Столтенберга — говорили про вступ України в НАТО

25 квітня 2024 13:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Умєров зустрівся з помічником Столтенберга — говорили про вступ України в НАТО
Рустем Умєров та Скотт Брей. Фото: Рустем Умєров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з помічником Генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Скоттом Бреєм у Києві. Сторони, зокрема, обговорили вступ нашої держави в Альянс, а також поточний стан справ на полі бою та потенційні загрози.

Про це повідомив Рустем Умєров. 

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Зустріч Умєрова і Брея

"Був радий вітати у Києві помічника Генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Скотта Брея. Подякував йому за всю надзвичайно важливу допомогу, яку Альянс надавав і продовжує надавати для нашої боротьби з агресором", — написав Умєров, говорячи про зустріч. 

Він додав, що разом з паном Бреєм вони обговорили вступ України у НАТО та необхідні для цього кроки. 

Також під час зустрічі йшлося про поточну ситуацію на полі бою та потенційні загрози. 

"Високо оцінили рівень обміну інформацією та координацію наших дій з Альянсом. Обговорили, які ще дії можемо вжити для зміни ситуації на фронті", — написав Умєров. 

Зустріч Умєрова та Брея у Києві
Зустріч сторін. Фото: Рустем Умєров\Telegram
Скотт Брей у Києві
Скотт Брей з помічниками. Фото: Рустем Умєров\Telegram
Умєров зустрівся з Бреєм
Скриншот

Нагадаємо, на зустрічі Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі учасники Альянсу визначилися з конкретними зобов'язаннями щодо подальшої військової підтримки України. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерійські снаряди калібру 155-мм, високоточні далекобійні засоби ураження та дрони.

Тим часом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про наслідки затримки з наданням військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. 

війна
НАТО
українці
військова допомога
Альянс
війна в Україні
Умєров

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