Умеров встретился с помощником Столтенберга — говорили о вступлении Украины в НАТО

Рустем Умеров и Скотт Брей. Фото: Рустем Умеров\Telegram

Министр обороны Рустем Умеров встретился с помощником Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Скоттом Бреем в Киеве. В частности, стороны обсудили вступление нашего государства в Альянс, а также текущее положение дел на поле боя и потенциальные угрозы.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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Встреча Умерова и Брея

"Был рад приветствовать в Киеве помощника Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Скотта Брея. Поблагодарил его за всю чрезвычайно важную помощь, которую Альянс оказывал и продолжает оказывать для нашей борьбы с агрессором", — написал Умеров, говоря о встрече.

Он добавил, что вместе с господином Бреем они обсудили вступление Украины в НАТО и необходимые для этого шаги.

Также во время встречи речь шла о текущей ситуации на поле боя и потенциальных угрозах.

"Высоко оценили уровень обмена информацией и координацию наших действий с Альянсом. Обсудили, какие еще действия можно предпринять для изменения ситуации на фронте", — написал Умеров.

Встреча сторон. Фото: Рустем Умеров\Telegram

Скотт Брей с помощниками. Фото: Рустем Умеров\Telegram

Скриншот

Напомним, на встрече Совета Украина-НАТО 19 апреля некоторые участники Альянса определились с конкретными обязательствами по дальнейшей военной поддержке Украины. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерийских снарядах калибра 155-мм, высокоточных дальнобойных средствах поражения и дронах.

Между тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о последствиях задержки с оказанием военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.