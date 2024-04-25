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Умеров встретился с помощником Столтенберга — говорили о вступлении Украины в НАТО

25 апреля 2024 13:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Умеров встретился с помощником Столтенберга — говорили о вступлении Украины в НАТО
Рустем Умеров и Скотт Брей. Фото: Рустем Умеров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр обороны Рустем Умеров встретился с помощником Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Скоттом Бреем в Киеве. В частности, стороны обсудили вступление нашего государства в Альянс, а также текущее положение дел на поле боя и потенциальные угрозы.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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Встреча Умерова и Брея

"Был рад приветствовать в Киеве помощника Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Скотта Брея. Поблагодарил его за всю чрезвычайно важную помощь, которую Альянс оказывал и продолжает оказывать для нашей борьбы с агрессором", — написал Умеров, говоря о встрече.

Он добавил, что вместе с господином Бреем они обсудили вступление Украины в НАТО и необходимые для этого шаги.

Также во время встречи речь шла о текущей ситуации на поле боя и потенциальных угрозах.

"Высоко оценили уровень обмена информацией и координацию наших действий с Альянсом. Обсудили, какие еще действия можно предпринять для изменения ситуации на фронте", — написал Умеров.

Встреча Умерова и Брея в Киеве
Встреча сторон. Фото: Рустем Умеров\Telegram
Скотт Брей в Киеве
Скотт Брей с помощниками. Фото: Рустем Умеров\Telegram
Умеров встретился с Бреем
Скриншот

Напомним, на встрече Совета Украина-НАТО 19 апреля некоторые участники Альянса определились с конкретными обязательствами по дальнейшей военной поддержке Украины. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерийских снарядах калибра 155-мм, высокоточных дальнобойных средствах поражения и дронах.

Между тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о последствиях задержки с оказанием военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

война
НАТО
украинцы
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Альянс
война в Украине
Умеров

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