Умєров заявив, що ухвалено рішення змінити керівництво ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua/

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ухвалено рішення змінити керівництво Збройних сил України. За його словами, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати армією під час повномасштабної війни з російськими окупантами.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook у четвер, 8 лютого.

Читайте також:

Зміна керівництва ЗСУ

Умєров зазначив, що ЗСУ разом з усім народом країни продемонстрували всьому світові, що Україна — буде боротись за своє та за своїх, попри те, з яким ворогом має справу.

За його словами, українські військові відбили навалу агресора, захистили державність та продовжують щодня захищати незалежність.

"Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 — це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії", — заявив Умєров.

Він подякував Залужному за всі досягнення та перемоги.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.