Умеров заявил, что принято решение сменить руководство ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua/

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины. По его словам, генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач — руководить армией во время полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook в четверг, 8 февраля.

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Умеров отметил, что ВСУ вместе со всем народом страны продемонстрировали всему миру, что Украина — будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело.

По его словам, украинские военные отбили нашествие агрессора, защитили государственность и продолжают ежедневно защищать независимость.

"Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии", — заявил Умеров.

Он поблагодарил Залужного за все достижения и победы.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Они обсудили обновление руководства ВСУ.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что вероятное увольнение Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.