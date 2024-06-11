Деякі німецькі парламентарі 11 червня бойкотували виступ Зеленського в Бундестазі — чому

Виступ Володимира Зеленського в Бундестазі. Фото: president.gov.ua

У вівторок, 11 червня, ультраправі депутати бойкотували виступ Володимира Зеленського в Бундестазі. Слухати Президента України не схотіли лідери фракції "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це повідомило видання N-TV.

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Лідерки ультраправої фракції Еліс Вайдель і Тіно Хрупалло назвали Зеленського "спікером у камуфляжному костюмі" та заявили, що Україні потрібен мирний президент, який погодиться на перемовини, аби зупинити смерть і забезпечити країні майбутнє. Вони наголосили, що термін повноважень у Зеленського закінчився, отже на посаді він перебуває лише як "президент війни та жебрак".

Також звернення Зеленського проігнорували представники лівоконсервативної партії BSW. За словами депутата Севіма Дагделена, таке їхнє рішення є "сигналом солідарності з усіма тими українцями, які хочуть негайного припинення вогню та вирішення війни шляхом переговорів".

І AfD, і BSW не підтримують російські санкції та виступають проти поставок західної зброї Україні.

Зазначимо, що більшість парламентарів Німеччини під час виступу Володимира Зеленського аплодувала йому стоячи. У Бундестазі Президент України заявив, що українці не повинні передати війну наступним поколінням.

Нагадаємо, до Німеччини Президент України Володимир Зеленський прибув у ніч проти 11 червня. Метою візиту стала участь у Конференції з відновлення України, а також зустрічі й переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас.