Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ультраправые немецкие парламентарии бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге arrow

Ультраправые немецкие парламентарии бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге

11 июня 2024 23:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Некоторые немецкие парламентарии 11 июня бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге — почему
Выступление Владимира Зеленского в Бундестаге. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 11 июня, ультраправые депутаты бойкотировали выступление Владимира Зеленского в Бундестаге. Слушать Президента Украины не захотели лидеры фракции "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом сообщило издание N-TV.

Читайте также:

Почему парламентарии бойкотировали выступление Зеленского

Лидеры ультраправой фракции Элис Вайдель и Тино Хрупалло назвали Зеленского "спикером в камуфляжном костюме" и заявили, что Украине нужен мирный президент, который согласится на переговоры, чтобы остановить смерть и обеспечить стране будущее. Они подчеркнули, что срок полномочий у Зеленского истек, так что на должности он находится только как "президент войны и нищий".

Также обращение Зеленского проигнорировали представители левоконсервативной партии BSW. По словам депутата Севима Дагделена, такое их решение является "сигналом солидарности со всеми украинцами, которые хотят немедленного прекращения огня и решения войны путем переговоров".

И AfD, и BSW не поддерживают российские санкции и выступают против поставок западного оружия Украине.

Отметим, что большинство парламентариев Германии во время выступления Владимира Зеленского аплодировали ему стоя. В Бундестаге Президент Украины заявил, что украинцы не должны передать войну следующим поколениям.

Напомним, в Германию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ночь на 11 июня. Целью визита стало участие в Конференции по восстановлению Украины, а также встречи и переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Басс.

Германия
выступление
Владимир Зеленский
парламент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина