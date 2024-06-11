Некоторые немецкие парламентарии 11 июня бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге — почему

Выступление Владимира Зеленского в Бундестаге. Фото: president.gov.ua

Во вторник, 11 июня, ультраправые депутаты бойкотировали выступление Владимира Зеленского в Бундестаге. Слушать Президента Украины не захотели лидеры фракции "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом сообщило издание N-TV.

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Лидеры ультраправой фракции Элис Вайдель и Тино Хрупалло назвали Зеленского "спикером в камуфляжном костюме" и заявили, что Украине нужен мирный президент, который согласится на переговоры, чтобы остановить смерть и обеспечить стране будущее. Они подчеркнули, что срок полномочий у Зеленского истек, так что на должности он находится только как "президент войны и нищий".

Также обращение Зеленского проигнорировали представители левоконсервативной партии BSW. По словам депутата Севима Дагделена, такое их решение является "сигналом солидарности со всеми украинцами, которые хотят немедленного прекращения огня и решения войны путем переговоров".

И AfD, и BSW не поддерживают российские санкции и выступают против поставок западного оружия Украине.

Отметим, что большинство парламентариев Германии во время выступления Владимира Зеленского аплодировали ему стоя. В Бундестаге Президент Украины заявил, что украинцы не должны передать войну следующим поколениям.

Напомним, в Германию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ночь на 11 июня. Целью визита стало участие в Конференции по восстановлению Украины, а также встречи и переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Басс.