"Укрпошта" випустила нові марки "Податки. Армія. Перемога"

Марки "Податки. Армія. Перемога". Фото: Укрпошта

Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!". Підприємство вводить в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога".

Про це повідомила пресслужба Укрпошти у четвер, 27 червня.

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Незвична форма нових марок

Укрпошта представила новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога". Випуск є частиною Всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!", підкреслюючи значення податків для зміцнення нашої армії та досягнення перемоги.

"В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового — це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас", — пояснюють у повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що нові марки незвичної форми — круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще — номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.

На першій марці зображено монету НБУ номіналом одна гривня, що трансформується у зображення гільзи на другій марці. Малюнок на марках передає думку, що кожна гривня з держбюджету здатна посилити обороноспроможність країни та зупинити ворога, пише пресслужба.

На тлі марок можна роздивитись працюючі заводи, підприємства та людей, які є фундаментом, що тримають державу, а праворуч — українських воїнів, що йдуть в атаку на ворога, та літаки, які мчать понад хмарами та захищають оборонців з повітря.

В церемонії спецпогашення, яка пройшла у Головпоштамті взяли участь: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко та міністр фінансів України Сергій Марченко.

Укрпошта презентувала нові марки. Фото: Укрпошта

"Перейнявши кращий досвід інших країн, ми віримо, що робимо сьогодні правильні кроки, щоб не тільки донатити, а й платити податки в Україні було круто. Починаємо з себе. Тільки за рахунок продажу марок Укрпошта додатково перерахує 120 млн гривень до державного бюджету цього і наступного року. Купляйте марки, підтримуйте нашу армію!", — підкреслив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

В компанії також додали, що кількість зчіпок в аркуші — 3 (6 марок). Тираж — 210 000 примірників.

Художником поштового випуску був Олександр Нікітюк.

Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти.

Раніше Укрпошта випустила нові унікальні круглі марки, які присв'ячені чемпіонату Європи з футболу. Ціна маркового аркуша на вісім штук коштує 140 гривень.

Також в Укрпошті презентували поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу". Колекція присвячена десятиріччю з дня створення бригади "Азов".

До слова, Національний поштовий оператор Укрпошта з 5 червня 2024 року запустив для клієнтів новий сервіс.