"Укрпошта" випустила нові марки "Податки. Армія. Перемога"

Укрпошта випустила марки про податки і армію
Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!". Підприємство вводить в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога".
Про це повідомила пресслужба Укрпошти у четвер, 27 червня.
Незвична форма нових марок
Укрпошта представила новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога". Випуск є частиною Всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!", підкреслюючи значення податків для зміцнення нашої армії та досягнення перемоги.
"В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового — це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас", — пояснюють у повідомленні.
У пресслужбі також зазначили, що нові марки незвичної форми — круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще — номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.
На першій марці зображено монету НБУ номіналом одна гривня, що трансформується у зображення гільзи на другій марці. Малюнок на марках передає думку, що кожна гривня з держбюджету здатна посилити обороноспроможність країни та зупинити ворога, пише пресслужба.
На тлі марок можна роздивитись працюючі заводи, підприємства та людей, які є фундаментом, що тримають державу, а праворуч — українських воїнів, що йдуть в атаку на ворога, та літаки, які мчать понад хмарами та захищають оборонців з повітря.
В церемонії спецпогашення, яка пройшла у Головпоштамті взяли участь: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко та міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Перейнявши кращий досвід інших країн, ми віримо, що робимо сьогодні правильні кроки, щоб не тільки донатити, а й платити податки в Україні було круто. Починаємо з себе. Тільки за рахунок продажу марок Укрпошта додатково перерахує 120 млн гривень до державного бюджету цього і наступного року. Купляйте марки, підтримуйте нашу армію!", — підкреслив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
В компанії також додали, що кількість зчіпок в аркуші — 3 (6 марок). Тираж — 210 000 примірників.
Художником поштового випуску був Олександр Нікітюк.
Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти.
Раніше Укрпошта випустила нові унікальні круглі марки, які присв'ячені чемпіонату Європи з футболу. Ціна маркового аркуша на вісім штук коштує 140 гривень.
Також в Укрпошті презентували поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу". Колекція присвячена десятиріччю з дня створення бригади "Азов".
До слова, Національний поштовий оператор Укрпошта з 5 червня 2024 року запустив для клієнтів новий сервіс.
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