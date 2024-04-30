В Укрпошті з лайкою відреагували на критику аукціону ретроавтомобілів компанії

Автопарк ретроавто від Укрпошти. Фото: Новини. LIVE

В нацоператорі поштового зв'язку "Укрпошта" відреагували на критику щодо влаштування аукціону власних ретроавтомобілів заради оновлення поштового автопарку. Проте реакція компанії виявилася здебільшого ексцентричною, що помітили юзери соцмереж.

Про це заявили в пресслужбі поштового оператора.

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У компанії різко відповіли критикам з використанням нецензурної лексики і додали, що "хотіли б віддати просто так тим, кому треба", але не мають права.

"Так, виставили гниле г**но на аукціон. Ні, не *****лись.

Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", — йдеться в дописі компанії.

Скриншот допису Укрпошти

Проте українці в коментарях під постом припустили, що smm-менеджер переплутав корпоративний акаунт з власним, та розкритикували вживання подібної лексики.

Скриншот коментарів українців з реакцією на лайку

Нагадаємо, Укрпошта готує кардинальні зміни в роботі і має намір вже за три місяці повністю автоматизуватися.

Також ми писали, що оператор розширив пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з безкоштовної доставки медикаментів, який зараз функціонує у Донецькій та у прикордонних районах Сумської областей.