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В Укрпошті з лайкою відреагували на критику аукціону ретроавтомобілів компанії

30 квітня 2024 23:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Укрпошті з лайкою відреагували на критику аукціону ретроавтомобілів компанії
Автопарк ретроавто від Укрпошти. Фото: Новини. LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В нацоператорі поштового зв'язку "Укрпошта" відреагували на критику щодо влаштування аукціону власних ретроавтомобілів заради оновлення поштового автопарку. Проте реакція компанії виявилася здебільшого ексцентричною, що помітили юзери соцмереж.

Про це заявили в пресслужбі поштового оператора

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У компанії різко відповіли критикам з використанням нецензурної лексики і додали, що "хотіли б віддати просто так тим, кому треба", але не мають права.

"Так, виставили гниле г**но на аукціон. Ні, не *****лись.
Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", — йдеться в дописі компанії. 

укрпошта лайка
Скриншот допису Укрпошти

Проте українці в коментарях під постом припустили, що smm-менеджер переплутав корпоративний акаунт з власним, та розкритикували вживання подібної лексики.

укрпошта лайка автомобілі
Скриншот коментарів українців з реакцією на лайку

Нагадаємо, Укрпошта готує кардинальні зміни в роботі і має намір вже за три місяці повністю автоматизуватися.

Також ми писали, що оператор розширив пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з безкоштовної доставки медикаментів, який зараз функціонує у Донецькій та у прикордонних районах Сумської областей.

Укрпошта
скандал
Україна
пошта
автомобіль

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