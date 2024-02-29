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Проєкт Укрпошти з безплатної доставки ліків розширюється на більшу кількість областей

29 лютого 2024 14:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Проєкт Укрпошти з безплатної доставки ліків розширюється на більшу кількість областей
Відділення Укрпошти. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з безоплатної доставки ліків, який наразі функціонує на Донеччині та у прикордонних районах Сумщини, розширює свою роботу. Тепер проєкт працюватиме на Запоріжжі, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Чернігівщині та всій Сумщині.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

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Як працює доставка безплатних ліків

Компанія отримала ліцензії на роздрібну та електронну торгівлю ліками та почала приймати перші замовлення й доставляти їх клієнтам.

Проєкт в першу чергу спрямований на те, щоб українці мали можливість отримати:

  • доступ до аптек, зокрема у населених пунктах, де їх немає або вони були зруйновані під час повномасштабної війни;
  • доступ до ліків, передусім тих, яких може не бути в найближчій аптеці;
  • ліки за доступними цінами, адже найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі "Доступні ліки".

Як оформити замовлення та скільки чекати на доставку

Аби купити ліки, потрібно зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та діяти за підказками у голосовому меню для зв'язку з оператором. 

Наразі можна замовляти препарати, які випускаються без рецепта та ті, які є в програмі "Доступні ліки". 

Після чого таке замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Доставка є безплатною.

"Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. Щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення, можна оглянути посилку при врученні", — йдеться у повідомленні.

Час доставки наразі становить до трьох днів між обласними центрами без врахування дня відправлення. Замовлення може зберігатися у відділенні протягом семи календарних днів. 

Нагадаємо, раніше благодійний фонд "Caritas Краматорськ" заявив про початок реєстрації на фінансову допомогу розміром дві тисячі гривень для придбання рецептурних ліків. Такі виплати можуть отримати мешканці та ВПО, які проживають в Краматорську та Краматорському районі Донецької області.

Раніше ми розповідали про те, як перевірити, чи є в лікарні безкоштовні лікарські засоби і як їх отримати.

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Доступні ліки

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