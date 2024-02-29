Проект Укрпочты по бесплатной доставке лекарств расширяется на большее количество областей

Отделение Укрпочты. Иллюстративное фото: УНИАН

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке лекарств, который сейчас функционирует в Донецкой области и в приграничных районах Сумщины, расширяет свою работу. Теперь проект будет работать в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Читайте также:

Как работает доставка бесплатных лекарств

Компания получила лицензии на розничную и электронную торговлю лекарствами и приняла первые заказы и доставляла их клиентам.

"Уже через несколько дней после запуска пилотного проекта "Укрпочта. Аптека" в Донецкой области и в некоторых приграничных районах Сумщины мы начали получать обращения и из других прифронтовых областей страны, где тоже есть проблемы с доступом к основным лекарственным средствам. Мы протестировали процессы и приняли решение масштабировать пилотный проект, осознавая его значимость для украинцев", — объяснил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Проект в первую очередь направлен на то, чтобы украинцы имели возможность получить:

доступ к аптекам, в частности в населенных пунктах, где их нет или они были разрушены во время полномасштабной войны;

доступ к лекарствам, прежде всего тем, которых может не быть в ближайшей аптеке;

лекарства по доступным ценам, ведь ближайшая аптека может не предлагать оптимальную стоимость или не участвовать в программе "Доступні ліки".

Как оформить заказ и сколько ждать доставки

Чтобы купить лекарства, нужно позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 300 545 и следовать подсказкам в голосовом меню для связи с оператором.

Пока можно заказывать препараты, которые выпускаются без рецепта и те, которые есть в программе "Доступні ліки".

После чего такой заказ будет направлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная.

"Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS-сообщение. Чтобы проверить, правильно ли укомплектован заказ, можно осмотреть посылку при вручении", — говорится в сообщении.

Время доставки составляет до трех дней между областными центрами без учета дня отправления. Заказ может храниться в отделении в течение семи календарных дней.

Напомним, ранее благотворительный фонд "Caritas Краматорск" заявил о начале регистрации на финансовую помощь в размере двух тысяч гривен для приобретения рецептурных лекарств. Такие выплаты могут получить жители и ВПЛ, проживающие в Краматорске и Краматорском районе Донецкой области.

Ранее мы рассказывали о том, как проверить, есть ли в больнице бесплатные лекарственные средства и как получить их.