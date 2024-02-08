Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Безкоштовні ліки для українців — як їх отримати arrow

Безкоштовні ліки для українців — як їх отримати

8 лютого 2024 15:48
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Безкоштовні ліки для українців - як перевірити їх наявність у лікарні
Безкоштовні ліки для українців. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні державні лікарні надають пацієнтам безкоштовне лікування, а для медичних засобів діють програми, аби люди отримували їх за кошти держави. Та часто в закладах охорони здоров'я видають довгі списки з переліком препаратів, які пацієнт має купити самостійно. 

Як перевірити, чи є в лікарні безкоштовні лікарські засоби і як їх отримати, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла голова Національної спілки здоров'я України Наталія Гусак. 

Читайте також:

Безкоштовне лікування 

"Насамперед, в договорі з НСЗУ прописано — людині, яка потрапила в лікарню, повинні надати послуги за програмою медичних гарантій. Лікар має її проконсультувати при призначенні, що гарантує держава при наданні послуг. Оскільки є людський фактор, і не всі лікарі зацікавлені, щоб дуже чітко розповісти, що гарантує держава, є багато громадських контролюючих ініціатив", — сказала Гусак.  

За її словами, з кількома ініціативами НСЗУ працює на партнерських умовах. Це "Ліки Контроль","ЄЛіки" або "Спитай у Гриця". Це мобільні застосунки, які дають можливість запитати, чи є в цьому закладі лікарський препарат, чи гарантований він державою. 

Окрім того, кожна людина може набрати номер гарячої лінії НСЗУ 1667 і уточнити, чи законтрактований на послугу конкретний заклад, чи входить лікарський засіб у список безкоштовних. 

"В договорі прописано, і  ми періодично нагадуємо це закладам, що залишки лікарських засобів мають бути виведені в окремий інформаційний блок у кожній лікарні", — додала Гусак.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що військовослужбовців, які є ветеранами бойових дій, зможуть безоплатно лікуватися у стаціонарі. Також вони матимуть безкоштовний доступ до медикаментів.

лікарні
здоров'я
ліки
лікування
МОЗ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі