Безкоштовні ліки для українців - як перевірити їх наявність у лікарні

Безкоштовні ліки для українців. Фото: Freepik

В Україні державні лікарні надають пацієнтам безкоштовне лікування, а для медичних засобів діють програми, аби люди отримували їх за кошти держави. Та часто в закладах охорони здоров'я видають довгі списки з переліком препаратів, які пацієнт має купити самостійно.

Як перевірити, чи є в лікарні безкоштовні лікарські засоби і як їх отримати, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла голова Національної спілки здоров'я України Наталія Гусак.

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Безкоштовне лікування

"Насамперед, в договорі з НСЗУ прописано — людині, яка потрапила в лікарню, повинні надати послуги за програмою медичних гарантій. Лікар має її проконсультувати при призначенні, що гарантує держава при наданні послуг. Оскільки є людський фактор, і не всі лікарі зацікавлені, щоб дуже чітко розповісти, що гарантує держава, є багато громадських контролюючих ініціатив", — сказала Гусак.

За її словами, з кількома ініціативами НСЗУ працює на партнерських умовах. Це "Ліки Контроль","ЄЛіки" або "Спитай у Гриця". Це мобільні застосунки, які дають можливість запитати, чи є в цьому закладі лікарський препарат, чи гарантований він державою.

Окрім того, кожна людина може набрати номер гарячої лінії НСЗУ 1667 і уточнити, чи законтрактований на послугу конкретний заклад, чи входить лікарський засіб у список безкоштовних.

"В договорі прописано, і ми періодично нагадуємо це закладам, що залишки лікарських засобів мають бути виведені в окремий інформаційний блок у кожній лікарні", — додала Гусак.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що військовослужбовців, які є ветеранами бойових дій, зможуть безоплатно лікуватися у стаціонарі. Також вони матимуть безкоштовний доступ до медикаментів.