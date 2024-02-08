Бесплатное лекарство для украинцев - как проверить их наличие в больнице

Бесплатное лекарство для украинцев. Фото: Freepik

В Украине государственные больницы предоставляют пациентам бесплатное лечение, а для медицинских средств действуют программы, чтобы люди получали лекарства на средства государства. Но часто в учреждениях здравоохранения выдают длинные списки со списком препаратов, которые пациент должен купить самостоятельно.

Как проверить, есть ли в больнице бесплатные лекарственные средства и как их получить, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала глава Национального союза здоровья Украины Наталья Гусак.

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Бесплатное лечение

"Прежде всего, в договоре с НСЗУ прописано — попавшему в больницу человеку должны предоставить услуги по программе медицинских гарантий. Врач должен проконсультировать при назначении, что гарантирует государство при предоставлении услуг. Поскольку есть человеческий фактор и не все врачи заинтересованы, чтобы очень четко рассказать, что гарантирует государство, есть много общественных контролирующих инициатив", — сказала Гусак.

По ее словам, с несколькими инициативами НСЗУ работает на партнерских условиях. Это "Ліки Контроль", "ЄЛіки" или "Запитай у Гриця". Это мобильные приложения, которые дают возможность спросить, есть ли в этом медучреждении лекарственный препарат, гарантирован ли он государством.

Кроме того, каждый человек может набрать номер горячей линии НСЗУ 1667 и уточнить, законтрактовано ли на услугу конкретное учреждение, входит ли лекарственное средство в список бесплатных.

"В договоре прописано, и мы периодически напоминаем это заведениям, что остатки лекарственных средств должны быть выведены в отдельный информационный блок в каждой больнице" , — добавила Гусак.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что военнослужащие, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут бесплатно лечиться в стационаре. Также у них будет бесплатный доступ к медикаментам.