Радуцкий рассказал, каким образом ветераны могут получить бесплатное лечение

Михаил Радуцкий. Фото: Ваше здоровье

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что военнослужащие, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут бесплатно лечиться в стационаре. Также у них будет бесплатный доступ к медикаментам.

Об этом Радуцкий сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 6 февраля.

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Ветераны будут лечиться бесплатно

"За последнее время ко мне как к председателю Комитета по вопросам здоровья нации обратились несколько родственников ветеранов с жалобами на то, что медики требуют деньги. По каждому такому случаю требую от руководителей больниц объяснений и жесткой реакции", — сообщил Радуцкий.

При этом нардеп отметил, что государство обеспечивает ветеранов бесплатными услугами. По его словам, раненые защитники могут лечиться не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.

"Например, реабилитацию ветеран может проходить бесплатно в более чем 400 медицинских учреждениях, в том числе в частных", — пояснил Радуцкий.

По словам главы комитета, лечение в стационаре проводится по пакету "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций". Для бесплатного лечения в стационаре ветеран должен получить направление от семейного или лечащего врача.

Также медпомощь будет бесплатной, когда ветерана доставила в больницу "скорая" или если он сам обратился за помощью в неотложном состоянии.

Лечение по стационарному пакету предполагает кардиологию, неврологию, инфекционные болезни, пульмонологию, гастроэнтерологию, педиатрию.

Ветеран имеет право на следующие бесплатные услуги:

анализы (крови, мочи, тестирование на гепатиты, глюкоза в крови, холестерин и т.п.);

обследование (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.);

обезболивание;

обеспечение лекарствами из Нацперечня основных лекарственных средств, а также лекарствами, закупленными Минздравом;

интенсивная терапия;

питание.

Напомним, ранее Радуцкий заявил, что дети военнослужащих, которые были зачаты благодаря криоконсервации, будут иметь такие же социальные гарантии, как и другие дети украинских защитников.

Военнослужащий десантно-штурмовых войск Андрей Кучер рассказал о том, как украинское общество относится к ветеранам. По его словам, в стране наблюдается разделение восприятий и воспитания, а лично его коробит от вопроса, готово ли общество к возвращению ветеранов.