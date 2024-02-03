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Радуцький пояснив, чи отримають пільги діти військових, зачаті завдяки кріоконсервації

3 лютого 2024 22:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Радуцький пояснив, чи отримають пільги діти військових, зачаті завдяки кріоконсервації
Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народний депутат й голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький запевнив, що діти військовослужбовців, які були зачаті завдяки кріоконсервації, матимуть такі самі соціальні гарантії, як і інші діти українських захисників. Для цього було внесено відповідні поправки до цивільного і сімейного кодексів України.

Про це Радуцький розповів в інтерв'ю в рамках про грами в програмі "Є ВИХІД".

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"Є зміни в сімейний кодекс. До того ж це дитина нашого Героя, який захищав нашу країну. На цю дитину будуть розповсюджуватися усі соціальні гарантії держави, які були б, якби ця дитина народилася внаслідок взаємодії обох батьків", — зазначив Радуцький.

Радуцький підкреслив, що під час роботи над законопроєктом про кріоконсервацію для українських військових, було внесено необхідні правки у цивільний та сімейний кодекси України.

"Тож соціальні гарантії для дітей наших захисників не можна відмінити. І ніхто не збирається їх відміняти, це навіть не обговорюється", — запевнив Радуцький.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про те, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. 271 народний депутат у сесійній залі виступив за цей законопроєкт.

Нагадуємо, що також діти військовослужбовців можуть розраховувати на допомогу від держави для здобуття вищої освіти. 

війна
діти
Україна
Михайло Радуцький
військові

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