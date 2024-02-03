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Радуцкий объяснил, получат ли льготы дети военных, зачатые благодаря криоконсервации

3 февраля 2024 22:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Радуцкий объяснил, получат ли льготы дети военных, зачатые благодаря криоконсервации
Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народный депутат и председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заверил, что дети военнослужащих, которые были зачаты благодаря криоконсервации, будут иметь такие же социальные гарантии, как и другие дети украинских защитников. Для этого были внесены соответствующие поправки в гражданский и семейный кодексы Украины.

Об этом Радуцкий рассказал в интервью в рамках программы в программе "Є ВИХІД".

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"Есть изменения в семейный кодекс. К тому же это ребенок нашего Героя, который защищал нашу страну. На этого ребенка будут распространяться все социальные гарантии государства, которые были бы, если бы этот ребенок родился в результате взаимодействия обоих родителей", отметил Радуцкий.

Радуцкий подчеркнул, что во время работы над законопроектом о криоконсервации для украинских военных были внесены необходимые правки в гражданский и семейный кодексы Украины.

"Социальные гарантии для детей наших защитников нельзя отменить. И никто не собирается их отменять, это даже не обсуждается", — заверил Радуцкий.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о том, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим бесплатный забор и сохранение репродуктивных клеток. 271 народный депутат в сессионном зале выступил за этот законопроект.

Напоминаем, что также дети военнослужащих могут рассчитывать на помощь от государства для получения высшего образования.

война
дети
Украина
Михаил Радуцкий
военные

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