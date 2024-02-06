Радуцький розповів, яким чином ветерани можуть отримати безкоштовне лікування

Михайло Радуцький. Фото: Ваше здоров'я

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що військовослужбовців, які є ветеранами бойових дій, зможуть безоплатно лікуватися у стаціонарі. Також вони матимуть безкоштовний доступ до медикаментів.

Про це Радуцький повідомив на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 6 лютого.

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Ветерани лікуватимуться безкоштовно

"За останній час до мене як до голови Комітету з питань здоров’я нації звернулися декілька родичів ветеранів зі скаргами на те, що медики вимагають гроші. По кожному такому випадку вимагаю від керівників лікарень пояснень і жорсткої реакції", — повідомив Радуцький.

При цьому нардеп наголосив на тому, що держава забезпечує ветеранів безоплатними послугами. За його словами, поранені захисники можуть лікуватися не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, що мають договір із Національною службою здоров'я України.

"Наприклад, реабілітацію ветеран може проходити безоплатно в понад 400 медичних закладах, в тому числі у приватних", — пояснив Радуцький.

За словами голови комітету, лікування у стаціонарі проводиться за пакетом "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій". Для безоплатного лікування у стаціонарі ветеран має отримати направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Також меддопомога буде безоплатною, коли ветерана доставила до лікарні "швидка" або якщо він сам звернувся по допомогу у невідкладному стані.

Лікування за стаціонарним пакетом передбачає кардіологію, неврологію, інфекційні хвороби, пульмонологію, гастроентерологію, педіатрію.

Ветеран має право на такі безоплатні послуги:

аналізи (крові, сечі, тестування на гепатити, глюкоза в крові, холестерин тощо);

обстеження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген тощо);

знеболення;

забезпечення ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також ліками, закупленими МОЗ;

інтенсивна терапія;

харчування.

Нагадаємо, раніше Радуцький заявив, що діти військовослужбовців, які були зачаті завдяки кріоконсервації, матимуть такі самі соціальні гарантії, як і інші діти українських захисників.

Військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучер розповів про те, як українське суспільство ставиться до ветеранів. За його словами, в країні спостерігається поділ сприйняття та виховання, а особисто його коробить від питання, чи суспільство готове до повернення ветеранів.