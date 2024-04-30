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В Укрпочте с бранью отреагировали на критику аукциона ретроавтомобилей компании

30 апреля 2024 23:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Укрпочте с бранью отреагировали на критику аукциона ретроавтомобилей компании
Автопарк ретроавто от Укрпочты. Фото: Новини. LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В нацоператоре почтовой связи "Укрпочта" отреагировали на критику по устройству аукциона собственных ретроавтомобилей ради обновления почтового автопарка. Однако реакция компании оказалась в основном эксцентричной, что заметили пользователи соцсетей.

Об этом заявили в пресс-службе почтового оператора.

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Укрпочта бранью отреагировала на критику

В компании резко ответили критикам с использованием нецензурной лексики и добавили, что "хотели бы отдать просто так тем, кому надо", но не имеют права.

"Да, выставили гнилое г**но на аукцион. Нет, не *****сь. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому нужно, но не имеем права. Продаем старые авто на Prozorro, потому что этого требует закон", — говорится в сообщении компании.

укрпочта лайка
Скриншот сообщения Укрпочты

Однако украинцы в комментариях под постом предположили, что smm-менеджер перепутал корпоративный аккаунт с собственным, и раскритиковали употребление подобной лексики.

укрпочта лайка автомобили
Скриншот комментариев украинцев с реакцией на брань

Напомним, Укрпочта готовит кардинальные изменения в работе и намерена уже через три месяца полностью автоматизироваться.

Также мы писали, что оператор расширил пилотный проект "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке медикаментов, который сейчас функционирует в Донецкой и приграничных районах Сумской областях.

Укрпошта
скандал
Украина
почта
автомобиль

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