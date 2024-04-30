В Укрпочте с бранью отреагировали на критику аукциона ретроавтомобилей компании
В нацоператоре почтовой связи "Укрпочта" отреагировали на критику по устройству аукциона собственных ретроавтомобилей ради обновления почтового автопарка. Однако реакция компании оказалась в основном эксцентричной, что заметили пользователи соцсетей.
Об этом заявили в пресс-службе почтового оператора.
Укрпочта бранью отреагировала на критику
В компании резко ответили критикам с использованием нецензурной лексики и добавили, что "хотели бы отдать просто так тем, кому надо", но не имеют права.
"Да, выставили гнилое г**но на аукцион. Нет, не *****сь. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому нужно, но не имеем права. Продаем старые авто на Prozorro, потому что этого требует закон", — говорится в сообщении компании.
Однако украинцы в комментариях под постом предположили, что smm-менеджер перепутал корпоративный аккаунт с собственным, и раскритиковали употребление подобной лексики.
Напомним, Укрпочта готовит кардинальные изменения в работе и намерена уже через три месяца полностью автоматизироваться.
Также мы писали, что оператор расширил пилотный проект "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке медикаментов, который сейчас функционирует в Донецкой и приграничных районах Сумской областях.
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