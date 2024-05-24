Укрпошта показала нові марки на честь бригади Азов

Марка, присвячена бригаді "Азов". Фото: ukrposhta.ua

В "Укрпошті" презентували поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу". Колекція присвячена десятиріччю з дня створення бригади "Азов".

Про це у четвер, 23 травня, повідомила "Укрпошта".

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У наборі — 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення. Комплект коштує 600 гривень. Всього надруковано 900 наборів з марками.

"Кількість — 900 — символічна. Досі більше 900 азовців, котрі у 2022 році 86 днів обороняли оточений Маріуполь від російських окупантів, перебувають у ворожому полоні", — повідомляє пресслужба компанії.

Фото: Facebook/АЗОВ

Фото: Facebook/АЗОВ

Фото: Facebook/АЗОВ 1 / 3

Дизайн аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.

Нагадаємо, в "Укрпошті" розповіли про результати першого аукціону на порталі електронних торгів Prozorro з продажу невручених посилок. У ньому взяли участь більше 50 учасників.

Раніше ми повідомляли, що працівникам АТ "Укрпошта" дозволили володіти зброю та застосувати її з метою захисту грошей від грабіжників.