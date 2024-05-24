Укрпочта показала новые марки в честь бригады Азов

Укрпочта выпустила лимитированные марки в честь бригады Азов
В "Укрпочте" презентовали почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу". Коллекция посвящена десятилетию со дня создания бригады "Азов".
Об этом в четверг, 23 мая, сообщила "Укрпочта".
Тираж почтового набора — лимитированный
В наборе — 9 марок и художественный конверт формата DL с маркой и оттиском штемпеля спецпогашения. Комплект стоит 600 грн. Всего отпечатано 900 наборов с марками.
"Количество — 900 — символическое. До сих пор более 900 азовцев, в 2022 году 86 дней оборонявших окруженный Мариуполь от российских оккупантов, находятся во вражеском плену", — сообщает пресс-служба компании.
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Фото: Facebook/АЗОВ
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Фото: Facebook/АЗОВ
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Фото: Facebook/АЗОВ
Дизайн листа, конверта и штемпеля разработан 12-й бригадой специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.
Напомним, в "Укрпочте" рассказали о результатах первого аукциона на портале электронных торгов Prozorro по продаже неврученных посылок. В нем приняло участие более 50 участников.
Ранее мы сообщали, что работникам АО "Укрпочта" разрешили владеть оружием и применить его с целью защиты денег от грабителей.
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