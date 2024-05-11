"Укрпошта" продаватиме на аукціонах посилки — які саме

Робітниця сканує посилки на пошті. Фото: twitter.com/smelyansky_igor

Укрпошта продаватиме на аукціонах посилки. Йдеться про відправлення, яке отримувачі не забрали протягом шістьох місяців.

Про це в п'ятницю, 10 травня, повідомили на сайті пошти.

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Що відомо про продаж посилок

Відправлення, що не були вручені впродовж пів року компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale. Такий підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail.

"Якщо відправник протягом двох тижнів не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року. Упродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду", — йдеться у повідомленні.

Стартова ціна кожної незатребуваної посилки становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети місткістю до ста одиниць. Такі палети продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що міститься в посилці. Задля уникнення корупції працівникам компанії брати участь в аукціонах заборонили.

"Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад пів року. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер, згідно із законодавством, ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їхню логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу. Як компанія державного сектору, ми маємо залучати всі можливості для того, щоб бути ефективними і генерувати прибуток для бюджету України, й, відповідно, для забезпечення армії та соціальних виплат", — зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Також в "Укрпошті" закликали громадян не вірити шахраям, які можуть розсилати смс-повідомлення, пропонуючи придбати одну з начебто невручених посилок.

"На аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти. Тому, якщо вам пропонують придбати одну посилку, це є ознакою шахрайських дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівникам "Укрпошти" дозволили володіти зброєю та використовувати її. Щоправда, перед цим робітники пошти мають пройти спеціальну підготовку.

Раніше "Укрпошта" провела десять аукціонів із продажу старих автомобілів. Унаслідок цього вдалося отримати майже чотири мільйони гривень.