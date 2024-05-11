"Укрпочта" будет продавать на аукционах посылки - какие именно

Работница сканирует посылки на почте. Фото: twitter.com/smelyansky_igor

"Укрпочта" будет продавать на аукционах посылки. Речь идет об отправлениях, которые получатели не забрали в течение шести месяцев.

Об этом в пятницу, 10 мая, сообщили на сайте почты.

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Что известно о продаже посылок

Отправления, которые не были вручены в течение полугода , компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale. Такой подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail.

"Если отправитель в течение двух недель не забирает посылку, то она поступает на специально обустроенный склад, где хранится полгода. В течение этого периода и получатель, и отправитель имеют право по заявлению получить посылку. Если они по каким-то причинам этого не сделали, то теперь посылка может быть продана на аукционе. Таким образом, компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода", — говорится в сообщении.

Стартовая цена каждой невостребованной посылки составляет десять гривен. Посылки объединены в паллеты вместимостью до ста единиц. Такие паллеты продаются как один лот. Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации. Ни компания, ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что содержится в посылке. Во избежание коррупции сотрудникам компании участвовать в аукционах запретили.

"Сейчас на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Ранее такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь, согласно законодательству, мы можем продать эти посылки и компенсировать затраты на их логистику и хранение, как это делают в большинстве странах мира. Как компания государственного сектора, мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат" , — отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Также в "Укрпочте" призвали граждан не верить мошенникам, которые могут рассылать смс-сообщения, предлагая приобрести одну из вроде бы не врученных посылок.

"На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Поэтому, если вам предлагают приобрести одну посылку, это признак мошеннических действий", — говорится в сообщении.

Напомним, работникам "Укрпочты" разрешили владеть оружием и использовать его. Правда, перед этим почтовые работники должны пройти специальную подготовку.

Ранее "Укрпочта" провела десять аукционов по продаже подержанных автомобилей. В результате удалось получить почти четыре миллиона гривен.