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Працівники Укрпошти матимуть право мати та застосовувати зброю

10 травня 2024 00:51
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Укрпошта отримала право володіти та використовувати зброю
Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Працівникам АТ "Укрпошта" дозволили володіти та застосовувати зброю. Таке право вони можуть застосувати у випадку захисту грошей при нападі зловмисників й не тільки. 

За відповідне рішення проголосували у Верховній Раді в четвер, 9 травня, пише народний депутат Ярослав Железняк.

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У пояснювальній записці йдеться, що працівники Укрпошти можуть мати зброю лише після пройденої спеціальної підготовки. Застосовувати її вони матимуть право лише для захисту грошових коштів та окремих випадків:

  • для відбиття нападу на персонал оператора поштового зв'язку, якщо виникає загроза їхньому життю чи здоров'ю
  • для відбиття групового чи озброєного нападу на об'єкти поштового зв'язку заради захисту грошових коштів

Окрім того, працівники Укрпошти зможуть використовувати зброю без попередження при озброєному нападі на підприємство, для припинення спроби заволодіти зброєю, а також у випадку раптового нападу із застосуванням транспорту чи інших засобів, які можуть нести загрозу життю та здоров'ю людей.

"У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю особи внаслідок застосування вогнепальної зброї працівник підрозділу поштової безпеки призначеного оператора поштового зв'язку зобов'язаний невідкладно надати їй медичну допомогу, викликати медичну допомогу, вжити заходів для забезпечення охорони місця події та невідкладно повідомити про це безпосереднього керівника і Національну поліцію України", — зазначили в документі. 

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта опинилась в центрі скандалу після гнівного посту в соцмережах з нецензурною лексикою про продаж автівок через аукціон, українці бурхливо відреагували мемами та покепкували з компанії.

Втім Укрпошта анонсувала масштабне оновлення в роботі компанії. Кардинальні зміни стосуватимуться автоматизації. 

Укрпошта
Верховна Рада
зброя
закон
законопроєкт

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