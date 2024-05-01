Продаж раритетних авто "Укрпошти" — соцмережі вибухнули жартами і мемами
"Укрпошта" виставила на продаж свої раритетні автомобілі. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію в сіспільстві, оскільки з'явилися питання, чому ці автомомбілі не передають на потреба Збройних сил України. Реакція "Укрпошти", яка супроводжувалася ненормативною лексикою, сколихнула мережу новою хвилею мемів.
Новини.LIVE зібрали для вас низку мемів на цю тему. Попереджаємо — деякий контент 18+.
Реакція на нецензурне повідомлення "Укрпошти"
Одним з перших мемів стало зображення відомої вантажівки "Укрпошти", проте вже з дещо іншими написом.
Не обійшлося і без кумедних відео, в яких висміювалася реакція "Украпошти". При цьому українці не упустили можливості посміятися над російськими пропагандистами.
Укрпошта продає 500 одиниць старих автівок, щоб в майбутньому придбати нові!— Кit 😸 Mike❗️ (@Andrej_171980) April 30, 2024
Так це реальний скріншот. pic.twitter.com/nIh4JyHSm6
Знайшлися і ті, хто в жартівливій формі показав, що рішення Укрпошти не таке вже і безглузде. Старі раритетні маишини нічим не зможуть допомогти бійцям ЗСУ.
Не обійшлося і без жартів у бік користувачів, які критикували "Укрпошту" за матюки, але при цьому самі висловлювалтся у вкрай нецензурній манері.
Дехто з користувачів нагадав, що "Укрпошта" є державним підприємством. Втім, якраз це великого здивування ні в кого не викликало.
Не обійшлося без реакції з боку відомих українських компаній.
Раніше ми повідомляли, що Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" за результатами перших семи аукціонів на "Prozorro.Продажі" з реалізації власних ретроавтомобілів отримав понад 3,281 млн гривень. Сума перевершила очікування на 60%.
Нагадаємо, раніше "Укрпошта" оголосила, що маэ намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий автотранспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.
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