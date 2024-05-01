Продаж раритетних авто "Укрпошти" — соцмережі вибухнули жартами і мемами

"Укрпошта" виставила на продаж уживані автомобілі Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram

"Укрпошта" виставила на продаж свої раритетні автомобілі. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію в сіспільстві, оскільки з'явилися питання, чому ці автомомбілі не передають на потреба Збройних сил України. Реакція "Укрпошти", яка супроводжувалася ненормативною лексикою, сколихнула мережу новою хвилею мемів.

Новини.LIVE зібрали для вас низку мемів на цю тему. Попереджаємо — деякий контент 18+.

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Реакція "Укрпошти" на критику. Фото: скриншот

Реакція на нецензурне повідомлення "Укрпошти"

Одним з перших мемів стало зображення відомої вантажівки "Укрпошти", проте вже з дещо іншими написом.

Мем з вантажівкою Укрпошти. Фото: Twitter

Не обійшлося і без кумедних відео, в яких висміювалася реакція "Украпошти". При цьому українці не упустили можливості посміятися над російськими пропагандистами.

Укрпошта продає 500 одиниць старих автівок, щоб в майбутньому придбати нові!



Так це реальний скріншот. pic.twitter.com/nIh4JyHSm6 — Кit 😸 Mike❗️ (@Andrej_171980) April 30, 2024

Знайшлися і ті, хто в жартівливій формі показав, що рішення Укрпошти не таке вже і безглузде. Старі раритетні маишини нічим не зможуть допомогти бійцям ЗСУ.

Несправні автомобілі "Укрпошти". Фото: Twitter

Не обійшлося і без жартів у бік користувачів, які критикували "Укрпошту" за матюки, але при цьому самі висловлювалтся у вкрай нецензурній манері.

Жарт на тему нецензурних висловлювань Укрпошти. Фото: Twitter

Дехто з користувачів нагадав, що "Укрпошта" є державним підприємством. Втім, якраз це великого здивування ні в кого не викликало.

Мем з відомим персонажем "Зоотрополіса". Фото: Twitter

Не обійшлося без реакції з боку відомих українських компаній.

Реакція "Київстар". Фото: скриншот

Реакція Укрнафти. Фото: скриншот

ФК "Карпати" також не лишилися осторонь. Фото: Twitter

Раніше ми повідомляли, що Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" за результатами перших семи аукціонів на "Prozorro.Продажі" з реалізації власних ретроавтомобілів отримав понад 3,281 млн гривень. Сума перевершила очікування на 60%.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" оголосила, що маэ намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий автотранспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.

