Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Продаж раритетних авто "Укрпошти" — соцмережі вибухнули жартами і мемами arrow

Продаж раритетних авто "Укрпошти" — соцмережі вибухнули жартами і мемами

1 травня 2024 19:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Продаж раритетних авто "Укрпошти" — соцмережі вибухнули жартами і мемами
"Укрпошта" виставила на продаж уживані автомобілі Фото: Igor Smelyansky/Ігор Смілянський / Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

"Укрпошта" виставила на продаж свої раритетні автомобілі. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію в сіспільстві, оскільки з'явилися питання, чому ці автомомбілі не передають на потреба Збройних сил України. Реакція "Укрпошти", яка супроводжувалася ненормативною лексикою, сколихнула мережу новою хвилею мемів.

Новини.LIVE зібрали для вас низку мемів на цю тему. Попереджаємо — деякий контент 18+.

Читайте також:
укрпошта
Реакція "Укрпошти" на критику. Фото: скриншот

Реакція на нецензурне повідомлення "Укрпошти"

Одним з перших мемів стало зображення відомої вантажівки "Укрпошти", проте вже з дещо іншими написом.

мем про Укрпошта
Мем з вантажівкою Укрпошти. Фото: Twitter

Не обійшлося і без кумедних відео, в яких висміювалася реакція "Украпошти". При цьому українці не упустили можливості посміятися над російськими пропагандистами.

Знайшлися і ті, хто в жартівливій формі показав, що рішення Укрпошти не таке вже і безглузде. Старі раритетні маишини нічим не зможуть допомогти бійцям ЗСУ.

меми про укрпошту
Несправні автомобілі "Укрпошти". Фото: Twitter

Не обійшлося і без жартів у бік користувачів, які критикували "Укрпошту" за матюки, але при цьому самі висловлювалтся у вкрай нецензурній манері. 

Укрпошта
Жарт на тему нецензурних висловлювань Укрпошти. Фото: Twitter

Дехто з користувачів нагадав, що "Укрпошта" є державним підприємством. Втім, якраз це великого здивування ні в кого не викликало.

державне підприємство
Мем з відомим персонажем "Зоотрополіса". Фото: Twitter

Не обійшлося без реакції з боку відомих українських компаній.

Київстар
Реакція "Київстар". Фото: скриншот
реакція на лайку
Реакція Укрнафти. Фото: скриншот
Продаж раритетних авто "Укрпошти" — соцмережі вибухнули жартами і мемами - фото 8
ФК "Карпати" також не лишилися осторонь. Фото: Twitter

Раніше ми повідомляли, що Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" за результатами перших семи аукціонів на "Prozorro.Продажі" з реалізації власних ретроавтомобілів отримав понад 3,281 млн гривень. Сума перевершила очікування на 60%.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" оголосила, що маэ намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий автотранспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.
 

Укрпошта
українці
меми
авто
Україна
продаж

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри