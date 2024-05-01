Продажа раритетных авто "Укрпочты" — соцсети взорвались шутками и мемами

"Укрпочта" выставила на продажу подержанные автомобили Фото: Igor Smelyansky/Игорь Смилянский / Telegram

"Укрпочта" выставила на продажу свои раритетные автомобили. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, поскольку появились вопросы, почему эти автомобили не передают на нужды Вооруженных сил Украины. Реакция "Укрпочты", сопровождавшаяся ненормативной лексикой, всколыхнула сеть новой волной мемов.

Новости.LIVE собрали для вас ряд мемов на эту тему. Предупреждаем — некоторый контент 18+.

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Реакция "Укрпочты" на критику. Фото: скриншот

Реакция на нецензурное сообщение "Укрпочты"

Одним из первых мем стало изображение известного грузовика "Укрпочты", однако уже с несколько иными надписью.

Мем с грузовиком Укрпочты. Фото: Twitter

Не обошлось и без забавных видео, в которых высмеивалась реакция "Украпочты". При этом украинцы не упустили возможности посмеяться над российскими пропагандистами.

Укрпочта продает 500 единиц подержанных автомобилей, чтобы в будущем приобрести новые!



Да это реальный скриншот. pic.twitter.com/nIh4JyHSm6 — Кит 😸 Mike❗️ (@Andrej_171980) April 30, 2024

Нашлись и те, кто в шутливой форме показал, что решение Укрпочты не такое уж и бессмысленное. Старые раритетные машины ничем не смогут помочь бойцам ВСУ.

Неисправные автомобили "Укрпочты". Фото: Twitter

Не обошлось и без шуток в сторону пользователей, которые критиковали "Укрпочту" за мат, но при этом сами высказывались в крайне нецензурной манере.

Шутка по теме нецензурных высказываний Укрпочты. Фото: Twitter

Некоторые пользователи напомнили, что "Укрпочта" является государственным предприятием. Впрочем, как раз этого большого удивления ни у кого не вызывало.

Мэм с известным персонажем "Зоотрополиса". Фото: Twitter

Не обошлось без реакции со стороны известных украинских компаний.

Реакция "Киевстар". Фото: скриншот

Реакция Укрнефти. Фото: скриншот

ФК "Карпаты" также не остались в стороне. Фото: Twitter

Ранее мы сообщали, что Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" по результатам первых семи аукционов на "Prozorro.Продаже" по реализации собственных ретроавтомобилей получил более 3,281 млн. гривен. Сумма превзошла ожидания на 60%.

Напомним, ранее "Укрпочта" объявила, что намерена распродать на "Prozorro.Продаже" свой старый автотранспорт . Вырученные средства хотели пустить на обновление автопарка.

