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Продажа раритетных авто "Укрпочты" — соцсети взорвались шутками и мемами

1 мая 2024 19:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Продажа раритетных авто "Укрпочты" — соцсети взорвались шутками и мемами
"Укрпочта" выставила на продажу подержанные автомобили Фото: Igor Smelyansky/Игорь Смилянский / Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

"Укрпочта" выставила на продажу свои раритетные автомобили. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, поскольку появились вопросы, почему эти автомобили не передают на нужды Вооруженных сил Украины. Реакция "Укрпочты", сопровождавшаяся ненормативной лексикой, всколыхнула сеть новой волной мемов.

Новости.LIVE собрали для вас ряд мемов на эту тему. Предупреждаем —  некоторый контент 18+.

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укрпочта
Реакция "Укрпочты" на критику. Фото: скриншот

Реакция на нецензурное сообщение "Укрпочты"

Одним из первых мем стало изображение известного грузовика "Укрпочты", однако уже с несколько иными надписью.

мем об Укрпочте
Мем с грузовиком Укрпочты. Фото: Twitter

Не обошлось и без забавных видео, в которых высмеивалась реакция "Украпочты". При этом украинцы не упустили возможности посмеяться над российскими пропагандистами.

Нашлись и те, кто в шутливой форме показал, что решение Укрпочты не такое уж и бессмысленное. Старые раритетные машины ничем не смогут помочь бойцам ВСУ.

мемы об укрпоште
Неисправные автомобили "Укрпочты". Фото: Twitter

Не обошлось и без шуток в сторону пользователей, которые критиковали "Укрпочту" за мат, но при этом сами высказывались в крайне нецензурной манере.

Укрпочта
Шутка по теме нецензурных высказываний Укрпочты. Фото: Twitter

Некоторые пользователи напомнили, что "Укрпочта" является государственным предприятием. Впрочем, как раз этого большого удивления ни у кого не вызывало.

государственное предприятие
Мэм с известным персонажем "Зоотрополиса". Фото: Twitter

Не обошлось без реакции со стороны известных украинских компаний.

Киевстар
Реакция "Киевстар". Фото: скриншот
реакция на брань
Реакция Укрнефти. Фото: скриншот
Продажа раритетных авто "Укрпочты" — соцсети взорвались шутками и мемами - фото 8
ФК "Карпаты" также не остались в стороне. Фото: Twitter

Ранее мы сообщали, что Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" по результатам первых семи аукционов на "Prozorro.Продаже" по реализации собственных ретроавтомобилей получил более 3,281 млн. гривен. Сумма превзошла ожидания на 60%.

Напомним, ранее "Укрпочта" объявила, что намерена распродать на "Prozorro.Продаже" свой старый автотранспорт . Вырученные средства хотели пустить на обновление автопарка.

Укрпошта
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мемы
авто
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продажа

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