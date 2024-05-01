Продажа раритетных авто "Укрпочты" — соцсети взорвались шутками и мемами
"Укрпочта" выставила на продажу свои раритетные автомобили. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, поскольку появились вопросы, почему эти автомобили не передают на нужды Вооруженных сил Украины. Реакция "Укрпочты", сопровождавшаяся ненормативной лексикой, всколыхнула сеть новой волной мемов.
Новости.LIVE собрали для вас ряд мемов на эту тему. Предупреждаем — некоторый контент 18+.
Реакция на нецензурное сообщение "Укрпочты"
Одним из первых мем стало изображение известного грузовика "Укрпочты", однако уже с несколько иными надписью.
Не обошлось и без забавных видео, в которых высмеивалась реакция "Украпочты". При этом украинцы не упустили возможности посмеяться над российскими пропагандистами.
Укрпочта продает 500 единиц подержанных автомобилей, чтобы в будущем приобрести новые!— Кит 😸 Mike❗️ (@Andrej_171980) April 30, 2024
Да это реальный скриншот. pic.twitter.com/nIh4JyHSm6
Нашлись и те, кто в шутливой форме показал, что решение Укрпочты не такое уж и бессмысленное. Старые раритетные машины ничем не смогут помочь бойцам ВСУ.
Некоторые пользователи напомнили, что "Укрпочта" является государственным предприятием. Впрочем, как раз этого большого удивления ни у кого не вызывало.
Не обошлось без реакции со стороны известных украинских компаний.
Ранее мы сообщали, что Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" по результатам первых семи аукционов на "Prozorro.Продаже" по реализации собственных ретроавтомобилей получил более 3,281 млн. гривен. Сумма превзошла ожидания на 60%.
Напомним, ранее "Укрпочта" объявила, что намерена распродать на "Prozorro.Продаже" свой старый автотранспорт . Вырученные средства хотели пустить на обновление автопарка.
Читайте Новини.LIVE!