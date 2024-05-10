Укрпочта получила право владеть и использовать оружие

Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

Работникам АО "Укрпочта" разрешили владеть и применять оружие. Такое право они могут применить в случае защиты денег при нападении злоумышленников и не только.

За соответствующее решение проголосовали в Верховной Раде в четверг, 9 мая, пишет народный депутат Ярослав Железняк.

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В пояснительной записке говорится, что работники Укрпочты могут иметь оружие только после специальной пройденной подготовки. Применять ее они будут иметь право только для защиты денежных средств и частных случаев:

для отражения нападения на персонал оператора почтовой связи, если возникает угроза их жизни или здоровью

для отражения группового или вооруженного нападения на объекты почтовой связи для защиты денежных средств

Кроме того, работники Укрпочты смогут использовать оружие без предупреждения при вооруженном нападении на предприятие для прекращения попытки завладеть оружием, а также в случае внезапного нападения с применением транспорта или других средств, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей.

"В случае причинения вреда жизни или здоровью лица вследствие применения огнестрельного оружия работник подразделения почтовой безопасности назначенного оператора почтовой связи обязан безотлагательно оказать ей медицинскую помощь, вызвать медицинскую помощь, принять меры по обеспечению охраны места происшествия и безотлагательно сообщить об этом непосредственного руководителя и Национальную полицию Украины", — отметили в документе.

Напомним, недавно Укрпочта оказалась в центре скандала после гневного поста в соцсетях с нецензурной лексикой о продаже автомобилей через аукцион, украинцы бурно отреагировали мемами и посмеялись над компанией.

Впрочем, Укрпочта анонсировала масштабное обновление в работе компании. Кардинальные изменения будут касаться автоматизации.