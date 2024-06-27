"Укрпочта" выпустила новые марки "Налоги. Армия. Победа"

Марки "Налоги. Армия. Победа". Фото: Укрпочта

Укрпочта присоединяется к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги - наша защита!". Предприятие вводит в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа".

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты в четверг, 27 июня.

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Необычная форма новых марок

Укрпочта представила новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа". Выпуск является частью Всеукраинской информационной кампании "Наши налоги — наша защита!", подчеркивая значение налогов для укрепления нашей армии и достижения победы.

"В условиях войны основная часть нашего бюджета направлена на защиту государства. Сейчас зарплата одного военного — это налоги 6–8 работающих украинцев. Поэтому безопасность и обороноспособность Украины зависят от каждого из нас", — объясняют в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что новые марки необычной формы — круглые и квадратные. На них изображена монета НБУ номиналом 1 гривна, которая трансформируется в шар. А еще номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA.

На первой марке изображена монета НБУ номиналом одна гривна, которая трансформируется в изображение гильзы на второй марке. Рисунок на марках передает мнение, что каждая гривна из госбюджета способна усилить обороноспособность страны и остановить врага, пишет пресс-служба.

На фоне марок можно рассмотреть работающие заводы, предприятия и людей, которые являются фундаментом, держащим государство, а справа — украинских воинов, идущих в атаку на врага, и мчащиеся над облаками самолеты, защищающие оборонителей с воздуха.

В прошедшей в Главпочтамте церемонии спецпогашения приняли участие: премьер-министр Украины Денис Шмигаль, генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, заместитель Главнокомандующего ВСУ Сергей Лебеденко и министр финансов Украины Марченко.

Укрпочта представила новые марки. Фото: Укрпочта

"Переняв лучший опыт других стран, мы верим, что делаем сегодня правильные шаги, чтобы не только донатить, но и платить налоги в Украине было круто. Начинаем с себя. Только за счет продажи марок Укрпочта дополнительно перечислит 120 млн. гривен в государственный бюджет этого и в следующем году. Покупайте марки, поддерживайте нашу армию!", — подчеркнул генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В компании также добавили, что количество сцепок в листе — 3 (6 марок). Тираж — 210 000 экземпляров.

Художником почтового выпуска был Александр Никитюк.

Приобрести почтовую марку можно онлайн в почтовом маркете и в отделениях Укрпочты.

Раньше Укрпочта выпустила новые уникальные круглые марки, посвященные чемпионату Европы по футболу. Цена марочного листа на восемь штук стоит 140 гривен.

Также в Укрпочте презентовали почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу". Коллекция посвящена десятилетию со дня создания бригады "Азов".

Национальный почтовый оператор Укрпочта с 5 июня 2024 года запустил для клиентов новый сервис.