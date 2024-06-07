Укрпошта випустила нові марки

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Укрпошта

Укрпошта випустила нові унікальні круглі марки, які присв'ячені майбутньому чемпіонату Європи з футболу, він пройде в червні. Ціна маркового аркуша на вісім штук коштуватиме 140 гривень.

Про це Укропошта повідомила в Telegram у п'ятницю, 7 червня.

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"Національна збірна увірвалася на Євро-2024! Для "синьо-жовтих" це буде четвертий старт у фінальній стадії континентальної першості після змагань у 2012, 2016 та 2020 роках", — йдеться у дописі Укрпошти.

У своєму повідомленні Укрпошта побажала нашим футболістам впевненої гри та успіхів на майбутньому чемпіонаті. Вартість маркового аркуша (8 штук з круглою перфорацією), конверта "Перший день" і картки становить 140 грнивень.

Зовнішній вигляд марок. Фото: Telegram Укпошти

"Коли вся Україна вболіватиме не лише за перемогу на полі бою, а й за перемогу збірної на Євро-2024 на футбольному полі, ми не можемо пройти повз", — написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" презентували поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу". Колекція присвячена десятиріччю з дня створення бригади "Азов".

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 5 червня 2024 року запустив для клієнтів новий сервіс.