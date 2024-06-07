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Укрпочта показала новые круглые марки — какому событию посвящены и сколько стоят

7 июня 2024 13:21
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Укрпочта выпустила новые марки
Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Фото: Укрпошта
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Укрпочта выпустила новые уникальные круглые марки, посвященные предстоящему чемпионату Европы по футболу, он пройдет в июне. Цена марочного листа на восемь штук обойдется в 140 гривен.

Об этом Укрпочта сообщила в Telegram в пятницу, 7 июня.

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"Национальная сборная ворвалась на Евро-2024! Для "сине-желтых" это будет четвертый старт в финальной стадии континентального первенства после соревнований в 2012, 2016 и 2020 годах", — говорится в посте Укрпочты.

В своем сообщении Укрпочта пожелала нашим футболистам уверенной игры и успехов на предстоящем чемпионате. Стоимость марочного листа (8 штук с круглой перфорацией), конверта "Первый день" и карты составляет 140 грн.

Вид марок
Внешний вид марок. Фото: Telegram Укрпочты

"Когда вся Украина будет болеть не только за победу на поле боя, но и за победу сборной на Евро-2024 на футбольном поле, мы не можем пройти мимо", — написал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Напомним, ранее в Укрпочте презентовали почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу". Коллекция посвящена десятилетию со дня создания бригады "Азов".

Национальный почтовый оператор Укрпочта с 5 июня 2024 запустил для клиентов новый сервис.

Евро-2024
марки
Укрпошта
Сборная Украины по футболу

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