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Укренерго анонсував відключення світла — де і коли не буде електрики

15 травня 2024 20:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Укренерго знову відключає світло — де знову очікувати тимчасових блекаутів
Люди йдуть вулицею Києва під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Укренерго знову запровадили аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Водночас у четвер, 16 травня будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це йдеться в офіційній заяві держрегулятора.

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Як повідомляється, сьогодні обмеження діятимуть з 19:25 до 22:00. Водночас в ДТЕК додають, що аварійні відключення вже введено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Одеській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області.
відключення світла
Скриншот офіційної заяви ДТЕК

Також в Укренерго зауважили, що впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, в спробі зробити відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми — безпечнішою.

"Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", — пояснюють причину таких обмежень в держрегуляторі.

укренерго відключення світла
Скриншот офіційної заяви Укренерго

Нагадаємо, Укренерго запровадило аварійні відключення світла ще 14 травня. Як пояснив очільник держрегулятора Володимир Кудрицький, це пов'язано з тим, що залученого імпорту електрики виявилося недостатньо для покриття дефіциту потужностей української енергосистеми.

електроенергія
Україна
електропостачання
Укренерго
відключення світла

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