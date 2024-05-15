Укренерго знову відключає світло — де знову очікувати тимчасових блекаутів

Люди йдуть вулицею Києва під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Укренерго знову запровадили аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Водночас у четвер, 16 травня будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це йдеться в офіційній заяві держрегулятора.

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Як повідомляється, сьогодні обмеження діятимуть з 19:25 до 22:00. Водночас в ДТЕК додають, що аварійні відключення вже введено у:

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області.

Скриншот офіційної заяви ДТЕК

Також в Укренерго зауважили, що впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, в спробі зробити відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми — безпечнішою.

"Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", — пояснюють причину таких обмежень в держрегуляторі.

Скриншот офіційної заяви Укренерго

Нагадаємо, Укренерго запровадило аварійні відключення світла ще 14 травня. Як пояснив очільник держрегулятора Володимир Кудрицький, це пов'язано з тим, що залученого імпорту електрики виявилося недостатньо для покриття дефіциту потужностей української енергосистеми.