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Укрэнерго анонсировал отключение света — где и когда не будет электричества

15 мая 2024 20:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Укрэнерго снова отключает свет — графики отключений света 15 та 16 мая
Люди идут по улице Киева во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Укрэнерго снова ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. В четверг, 16 мая, будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом говорится в официальном заявлении госрегулятора.

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Как сообщается, сегодня ограничения будут действовать с 19:25 до 22:00. В то же время в ДТЭК добавляют, что аварийные отключения уже введены в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область.
отключение света
Скриншот официального заявления ДТЭК

Также в Укрэнерго отметили, что в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений, в попытке сделать отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.

"Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", — объясняют причину таких ограничений в госрегуляторе.

укрэнерго отключение света
Скриншот официального заявления Укрэнерго

Напомним, ранее Укрэнерго ввело аварийные отключения света еще 14 мая. Как объяснил глава госрегулятора Владимир Кудрицкий, это связано с тем, что привлеченного импорта электричества оказалось недостаточно для покрытия дефицита мощностей украинской энергосистемы.

электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света

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