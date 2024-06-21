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Українців попередили про небезпечне захворювання, яким можна заразитися через воду та їжу

21 червня 2024 07:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Холера в Україні — у МОЗ зробили важливу заяву
Погане самопочуття у чоловіка. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українців попередили про небезпечне інфекційне захворювання, яким можна заразитися після вживання води чи їжі, зараженої бактерією Vibrio cholerae. Йдеться про холеру.

Про це повідомила пресслужба Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

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У МОЗ зазначили, що при ранній діагностиці і правильному лікуванні холера виліковна. При перших симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря.

"Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування може призвести до смерті", — йдеться у повідомленні.

Джерелом збудника є людина, що захворіла, або носій вібріонів.

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Допис МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Холерний вібріон може жити:

  • У забрудненій воді при низьких температурах та у морській воді — два тижні і більше;
  • у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів;
  • на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж восьми годин;
  • у кишківнику окремих річкових та морських тварин — декілька місяців.

Для того, аби уникнути захворювання, варто дотримуватися таких правил:

  • Не купуйте харчові продукти, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;
  • не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
  • дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;
  • використовуйте чисту воду (за можливості бутельовану);
  • мийте овочі та фрукти перед вживанням;
  • ретельно проварюйте чи просмажуйте їжу перед вживанням.
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Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у МОЗ попередили про загрозу гепатиту та холери через відключення світла. Ситуацію назвали не менш критичною, ніж після підриву Каховської ГЕС. 

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до 2030 року очікується глобальний дефіцит медичних працівників. Українська влада зараз активно шукає шляхи, як забезпечити систему здоров'я достатньою кількістю кадрів.

українці
здоров'я
хвороба
Україна
інфекції
захворювання
холера
погане самопочуття

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