Холера в Украине — в Минздраве сделали важное заявление

Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Pexels

Украинцев предупредили об опасном инфекционном заболевании, которым можно заразиться после употребления воды или еды, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Речь идет о холере.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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В Минздраве отметили, что при ранней диагностике и правильном лечении холера излечима. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу.

"Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без надлежащего лечения может привести к смерти", — говорится в сообщении.

Источником возбудителя является заболевший человек или носитель вибрионов.

Пост Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Холерный вибрион может жить:

В загрязненной воде при низких температурах и в морской воде — две недели и более;

в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней;

на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение восьми часов;

в кишечнике отдельных речных и морских животных — несколько месяцев.

Для того чтобы избежать заболевания, следует придерживаться следующих правил:

Не покупайте продукты питания, в частности рыбу, в местах стихийной торговли;

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;

соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;

используйте чистую воду (при возможности бутилированную);

мойте овощи и фрукты перед употреблением;

тщательно проваривайте или прожаривайте пищу перед употреблением.

Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, в Минздраве предупредили об угрозе гепатита и холеры из-за отключения света. Ситуацию назвали не менее критичной, чем после подрыва Каховской ГЭС.

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что к 2030 году ожидается глобальный дефицит медицинских работников. Украинские власти сейчас активно ищут пути, как обеспечить систему здоровья достаточным количеством кадров.