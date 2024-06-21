Холера в Украине — в Минздраве сделали важное заявление

Украинцев предупредили об опасном заболевании, которым можно заразиться от воды и еды
Украинцев предупредили об опасном инфекционном заболевании, которым можно заразиться после употребления воды или еды, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Речь идет о холере.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Холера — что это за заболевание
В Минздраве отметили, что при ранней диагностике и правильном лечении холера излечима. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу.
"Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без надлежащего лечения может привести к смерти", — говорится в сообщении.
Источником возбудителя является заболевший человек или носитель вибрионов.
Холерный вибрион может жить:
- В загрязненной воде при низких температурах и в морской воде — две недели и более;
- в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней;
- на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение восьми часов;
- в кишечнике отдельных речных и морских животных — несколько месяцев.
Для того чтобы избежать заболевания, следует придерживаться следующих правил:
- Не покупайте продукты питания, в частности рыбу, в местах стихийной торговли;
- не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;
- соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;
- используйте чистую воду (при возможности бутилированную);
- мойте овощи и фрукты перед употреблением;
- тщательно проваривайте или прожаривайте пищу перед употреблением.
Напомним, в Минздраве предупредили об угрозе гепатита и холеры из-за отключения света. Ситуацию назвали не менее критичной, чем после подрыва Каховской ГЭС.
Также министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что к 2030 году ожидается глобальный дефицит медицинских работников. Украинские власти сейчас активно ищут пути, как обеспечить систему здоровья достаточным количеством кадров.
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