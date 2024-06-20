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Наслідки відключень — в МОЗ попередили про загрозу гепатиту та холери

20 червня 2024 16:25
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Гепатит та холера як наслідки відключень світла та води — в МОЗ попередили про небезпеку
Тест на холеру. Фото ілюстративне: Українська Асоціація Лікарів Амбулаторної Медицини
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У МОЗ попередили про загрозу гепатиту та холери через відключення світла. Ситуацію назвали не менш критичною, ніж після підриву Каховської ГЕС. 

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC Україна в четвер, 20 червня. 

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Загроза гепатиту і холери через відключення електроенергії 

За словами очільника МОЗ, зараз ситуація не менш критична, ніж коли підірвали Каховську дамбу. 

"Є відключення енергоживлення, атаки на енергетику. І коли відключають електрику, часто зупиняється водопостачання. Зупинка водопостачання на тривалий термін, потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце", — розповів міністр.

За словами Ляшка, минулого року вже фіксували спалахи вірусного гепатиту A, який пов'язаний з водою. Тому центри контролю профілактики та комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігти поширенню інфекції. Станом на зараз випадків холери не зафіксовано. 

Які існують загрози через проблеми зі світлом та водою

Через відключення електропостачання та, як наслідок, проблеми із водопостачанням, існує загроза тих інфекційних хвороби, які можуть передаватися при недотриманні банальних норм гігієни. 

"Це гепатити, і та ж сама холера. Це ботулізм — немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь. Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо", — розповіли в МОЗ.

У МОЗ посилили епідмоніторинг: виявляють всі випадки кишкових розладів та спостерігають симптоми. Певні тест-системи дозволяють робити дослідження та не пропустити випадки захворювань.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року став однією з найбільших техногенних та екологічних катастроф, спричинених Росією на території України. 

В Одесі кишкові інфекції залишаються серйозною проблемою: діти становлять понад дві третини випадків захворювань.

Як раніше повідомляв Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у п'яти населених пунктах Одеської області питна вода непридатна для вживання.

Віктор Ляшко
медицина
захворювання
вірусний гепатит А
холера
епідемія холери
МОЗ
відключення світла
світло
гепатит

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