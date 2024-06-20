Гепатит и холера как последствия отключения света и воды — в Минздраве предупредили об опасности

Тест на холеру. Фото иллюстративное: Украинская Ассоциация Врачей Амбулаторной Медицины

В Минздраве предупредили об угрозе гепатита и холеры из-за отключения света. Ситуацию назвали не менее критичной, чем после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом рассказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью BBC Украина в четверг, 20 июня.

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Угроза гепатита и холеры из-за отключения электроэнергии

По словам главы Минздрава, сейчас ситуация не менее критическая, чем когда взорвали Каховскую дамбу.

"Есть отключения энергопитания, атаки на энергетику. И когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение. Остановка водоснабжения на длительный срок, потом запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место", — рассказал министр.

По словам Ляшко, в прошлом году уже фиксировали вспышки вирусного гепатита A, который связан с водой. Поэтому центры контроля профилактики и коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвратить распространение инфекции. По состоянию на сейчас случаев холеры не зафиксировано.

Какие существуют угрозы из-за проблем со светом и водой

Из-за отключения электроснабжения и, как следствие, проблем с водоснабжением, существует угроза тех инфекционных болезней, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены.

"Это гепатиты, и та же самая холера. Это ботулизм - нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений. Сейчас мы как раз находимся в эпидемическом сезоне, это для нас одна из таких триггерных точек, над которыми мы работаем", — рассказали в Минздраве.

В Минздраве усилили эпидмониторинг: выявляют все случаи кишечных расстройств и наблюдают симптомы. Определенные тест-системы позволяют делать исследования и не пропустить случаи заболеваний.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года стал одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф, вызванных Россией на территории Украины.

В Одессе кишечные инфекции остаются серьезной проблемой: дети составляют более двух третей случаев заболеваний.

Как ранее сообщал Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, в пяти населенных пунктах Одесской области питьевая вода непригодна для употребления.