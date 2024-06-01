В Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою — що варто знати

Науковці проводять дослідження. Фото: depositphotos.com

У Міністерстві охорони здоров'я України застерегли, що з 1 червня в країні починається посилений епідемічний нагляд за холерою. Це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Що відомо про холеру в Україні

"Інфекція передається фекально-оральним шляхом через забруднену воду, їжу та побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений епідемічний сезон спостереження.

"З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково тестуватися на наявність холери. Центри контролю та профілактики хвороб реалізують комплексні плани реагування та діагностики підозр, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. Медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру мають незнижувальний запас лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Це дозволяє своєчасно виявити підозри на холеру та забезпечити системний контроль за епідситуацією на рівні країни", — сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За даними відомства, окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці ЦКПХ проводять дослідження зразків довкілля — моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води.

У 2023 році під час посиленого сезону епіднагляду за холерою підозри на захворювання фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях. На щастя, після розслідувань вони не підтвердилися.

Як свідчить статистика, загалом, протягом сезону було обстежено 12 604 людини із гострою кишковою інфекцією та проведено 11 073 дослідження проб води.

Спалахів холери, на щастя, не зафіксовано.

Як уникнути захворювання на холеру

У міністерстві радять не купувати продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі, не купатися та не ловити рибу у забруднених водоймах.

Дотримуватися особистої гігієни, ретельно мити руки перед їжею, після відвідування туалету та вулиці.

"Вживайте чисту воду, бажано бутильовану. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через одну хвилину. Перед вживанням мийте овочі і фрукти чистою водою та обробляйте окропом. Ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням", — радять експерти.

До слова, при своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. Тому саме, дотримання профілактичних заходів, як стверджують у відомстві, допоможе захистити себе та своїх близьких від цієї небезпечної інфекції.

Нагадаємо, кишкові інфекції залишаються серйозною проблемою для мешканців Одеси, зокрема для дітей. Протягом минулого тижня в місті виявились хворими 140 осіб, з яких 69% становлять діти.

В Одесі проводять моніторинг циркуляції холерного вібріона в навколишньому середовищі та здійснюють обстеження пацієнтів із розладами шлунково-кишкового тракту на холеру. Протягом останнього тижня досліджено 13 проб довкілля, включаючи морську воду та стічні води.