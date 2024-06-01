В Украине начинается усиленный эпидемический надзор за холерой - что знать

Ученые проводят исследования. Фото: depositphotos.com

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что с 1 июня в стране начинается усиленный эпидемический надзор за холерой. Это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Инфекция передается фекально-оральным путем через загрязненную воду, пищу и бытовые контакты. Без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что непрерывное эпидемиологическое наблюдение за холерой продолжается в течение года, но с 1 июня по 1 октября начинается усиленный эпидемический сезон наблюдения.

"С 1 июня в Украине особо тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно тестироваться на наличие холеры. Центры контроля и профилактики болезней реализуют комплексные планы реагирования и диагностики подозрений, работают оперативные противоэпидемические и дезинфекционные бригады, неснижающийся запас лекарственных средств — антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. Это позволяет своевременно выявить подозрения на холеру и обеспечить системный контроль за эпидситуацией на уровне страны", — сказал замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По данным ведомства, кроме обследования больных с подозрением на холеру, специалисты ЦКПХ проводят исследование образцов окружающей среды — мониторинг проб воды, сточных вод, пресной и морской воды.

В 2023 году во время усиленного сезона эпиднадзора за холерой подозрения на заболевание фиксировались в Запорожской и Черниговской областях. К счастью, после исследований они не подтвердились.

Как свидетельствует статистика, всего в течение сезона было обследовано 12 604 человека с острой кишечной инфекцией и проведено 11 073 исследования проб воды.

Вспышки холеры, к счастью, не зафиксированы.

Как избежать заболевания холерой

В министерстве советуют не покупать продукты питания, в частности, рыбу, в местах стихийной торговли, не купаться и не ловить рыбу в загрязненных водоемах.

Соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки перед едой, после посещения туалета и улицы.

"Употребляйте чистую воду, желательно бутилированную. Кипячение воды убивает холерные вибрионы уже через одну минуту. Перед употреблением мойте овощи и фрукты чистой водой и обрабатывайте кипятком. Тщательно готовьте еду, проваривайте или прожаривайте продукты перед употреблением", — советуют эксперты.

К слову, при своевременно начатом лечении нетяжелая форма холеры заканчивается полным выздоровлением. Поэтому именно соблюдение профилактических мер, как утверждают в ведомстве, поможет защитить себя и своих близких от этой опасной инфекции.

Напомним, кишечные инфекции остаются серьезной проблемой для жителей Одессы, в частности, для детей. За прошедшую неделю в городе оказались больными 140 человек, из которых 69% составляют дети.

В Одессе проводят мониторинг циркуляции холерного вибриона в окружающей среде и обследуют пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта на холеру. За последнюю неделю исследовано 13 проб окружающей среды, включая морскую воду и сточные воды.