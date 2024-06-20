Дефіцит лікарів в Україні — прогноз міністра охорони здоров'я

Лікарка міряє тиск чоловіку. Фото: Shutterstock

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до 2030 року очікується глобальний дефіцит медичних працівників. Українська влада зараз активно шукає шляхи, як забезпечити систему здоров'я достатньою кількістю кадрів.

Про це міністр заявив в інтерв'ю для BBC у четвер, 20 червня.

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Дефіцит лікарів в Україні

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає", — зазначив Ляшко.

Він також заявив, що реформа у сфері охорони здоров'я продовжувалась навіть під час війни, не дивлячись на кадровий дефіцит.

"Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу", — пояснив міністр.

Ляшко також наголосив на нестачі медичних працівників у різних спеціалізаціях по всій країні, включаючи психіатрів, клінічних психологів, а також фахівців у галузі фізичної терапії, ерготерапії та мовленнєвої терапії, особливо для лікування травм та нейротравм.

Раніше у МОЗ попередили про загрозу гепатиту та холери через відключення світла. Ситуацію назвали не менш критичною, ніж після підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про процедуру бронювання медичних працівників під час воєнного стану. Він пояснив, хто ухвалює рішення про те, які медики можуть бути заброньовані, а які — ні, та як відбувається цей процес.