Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Міністр охорони здоров'я заявив, що Україну очікує глобальний дефіцит лікарів arrow

Міністр охорони здоров'я заявив, що Україну очікує глобальний дефіцит лікарів

20 червня 2024 18:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Дефіцит лікарів в Україні — прогноз міністра охорони здоров'я
Лікарка міряє тиск чоловіку. Фото: Shutterstock
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до 2030 року очікується глобальний дефіцит медичних працівників. Українська влада зараз активно шукає шляхи, як забезпечити систему здоров'я достатньою кількістю кадрів.

Про це міністр заявив в інтерв'ю для BBC у четвер, 20 червня.

Читайте також:

Дефіцит лікарів в Україні

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає", — зазначив Ляшко.

Він також заявив, що реформа у сфері охорони здоров'я продовжувалась навіть під час війни, не дивлячись на кадровий дефіцит.

"Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу", — пояснив міністр.

Ляшко також наголосив на нестачі медичних працівників у різних спеціалізаціях по всій країні, включаючи психіатрів, клінічних психологів, а також фахівців у галузі фізичної терапії, ерготерапії та мовленнєвої терапії, особливо для лікування травм та нейротравм.

Раніше у МОЗ попередили про загрозу гепатиту та холери через відключення світла. Ситуацію назвали не менш критичною, ніж після підриву Каховської ГЕС. 

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про процедуру бронювання медичних працівників під час воєнного стану. Він пояснив, хто ухвалює рішення про те, які медики можуть бути заброньовані, а які — ні, та як відбувається цей процес.

Віктор Ляшко
МОЗ
лікарні
медики
медицина
лікарі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту