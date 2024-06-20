Дефицит врачей в Украине — прогноз министра здравоохранения

Врач меряет давление мужчине. Фото: Shutterstock

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что к 2030 году ожидается глобальный дефицит медицинских работников. Украинские власти сейчас активно ищут пути, как обеспечить систему здоровья достаточным количеством кадров.

Об этом министр заявил в интервью BBC в четверг, 20 июня.

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Дефицит врачей в Украине

"Мне кажется, что ни одна страна мира не скажет, что у нас врачей хватает. Если глобально смотреть, то врачей в принципе не хватает", — отметил Ляшко.

Он также заявил, что реформа в сфере здравоохранения продолжалась даже во время войны, несмотря на кадровый дефицит.

"Мы провели госпитальное планирование, поделили больницы по их роли, чтобы рационально рассчитывать кадровые ресурсы и материально-техническую базу", — пояснил министр.

Ляшко также отметил недостаток медицинских работников в различных специализациях по всей стране, включая психиатров, клинических психологов, а также специалистов в области физической терапии, эрготерапии и речевой терапии, особенно для лечения травм и нейротравм.

Ранее в Минздраве предупредили об угрозе гепатита и холеры из-за отключения света. Ситуацию назвали не менее критичной, чем после подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о процедуре бронирования медицинских работников во время военного положения. Он объяснил, кто принимает решение о том, какие медики могут быть забронированы, а какие нет, и как происходит этот процесс.