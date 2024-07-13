Переговори між Україною та Росією — Лукашенко виступив із заявою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

У суботу, 13 липня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує обговорити з російським лідером Володимиром Путіним хід війни в Україні. Він виступає за якнайшвидші переговори щодо закінчення бойових дій.

Про це повідомляє Белта.

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Лукашенко під час наради з питань забезпечення військової безпеки Білорусі заявив, що росіяни і білоруси для українців нібито не вороги.

"Хоч би як вони в Україні на нас косо не дивилися, хоч би як вони нас "милили", ну мало не ворогами називають. Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів говорив. Це наші люди. Такі ж люди, як ми, як росіяни, нам треба якнайшвидше домовлятися. Але головне, треба розмовляти", — сказав Лукашенко.

Водночас, він знову повторив тези російської пропаганди про "натівців" та "воювати до останнього українця" та те, що Росія начебто готова до переговорів.

"В Україні нормальних людей достатньо. Особливо серед військових. Росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися. Обговорювати та домовлятися. Поки що підтримувані "натівцями", українці воюють. Воюють до останнього українця. Дуже шкода. Але треба розмовляти", — повторив слова російської пропаганди Лукашенко.

Нагадаємо, 13 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відведення військ від кордону з Україною. Також він вирішив обговорити війну з російським лідером Володимиром Путіним.

Також ми повідомляли, що Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року.

Водночас історик та народний депутат України Володимир В’ятрович в коментарі Новини.LIVE сказав, що теза про "спершу припинити вогонь, а потім говорити про мирні перемовини з РФ" – російський сценарій, який передбачає фіксацію здобутків РФ станом на тепер, аби пізніше їх якимось чином легалізувати. За його словами, Україна має апелювати до світу з іншими меседжами, якими апелювала у тій же Швейцарії. Про міжнародно-правову систему та про міжнародно-правові гарантії українських кордонів 1991 року.