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Лукашенко відводить війська від українського кордону та хоче обговорити з Путіним війну

13 липня 2024 19:56
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Загострення на кордоні — Білорусь відводить війська
Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Белта
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 13 липня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відведення військ від кордону з Україною. Також він вирішив обговорити війну з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Белта.

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Лукашенко повідомив, що зараз між Білоруссю та Україною жодної напруженості немає.

"Зараз у нас жодних складнощів з українцями немає, і я сподіваюся, що і не буде", — сказав він.

Лукашенко додав, що доручив білоруському війську повернутися у місця постійної дислокації.

"Після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", — повідомив він.

Лукашенко хоче обговорити війну в Україні з Путіним

Білоруський диктатор знову заявляє, що росіяни і білоруси нібито не є ворогами і треба домовлятися щодо закінчення війни.

Водночас, він знову повторив тези російської пропаганди про "натівців" та "воювати до останнього українця".

"Але треба розмовляти. Я думаю, ми найближчим часом на зустрічі з Володимиром Володимировичем Путіним обговоримо ці проблеми та подумаємо, як ми діятимемо далі", — підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці травня Путін літав у Мінськ та провів переговори із Лукашенком. Українські нардепи та експерти проаналізували ситуацію та повідомили, що в скорому часі може бути відкритий ще один фронт в Україні — зі сторони Білорусі

Пізніше на білоруський аеродром "Гомель" почали прибувати російські гвинтокрили та літаки.

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