Нардеп прокомментировал визит Путина и Януковича в Беларусь

Белорусские военные. Фото: МО Беларуси

В аэропорту Гомель в Беларуси в пятницу, 24 мая, приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также сегодня запланирована встреча самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.

Об угрозах Украины на фоне этих визитов предупредил народный депутат Евгений Шевченко в Telegram.

Читайте также:

Угроза со стороны Беларуси

"Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытие российско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче", — написал депутат.

Он отметил, что вместе с Путиным в Минск приехали "все": новый министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава МЗС Сергей Лавров. По словам Шевченко, это "очень плохо".

Отметим, что это субъективное мнение нардепа, не подтвержденное военно-политическим руководством Украины

Как известно, сегодня в Беларуси должна состояться встреча самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.

Скриншот поста Шевченко

Ранее мы писали, что последний раз Янукович посещал Беларусь два года назад. В то же время, кто точно находится на борту самолета экс-президента Украины, неизвестно.

Кроме того, недавно Путин посетил Китай. В ходе его встречи с Си Цзиньпином китайский лидер назвал вторжение и вооруженную агрессию РФ "украинским кризисом".

А в ISW писали, что целью визита Путина в Китай является привлечение дополнительной помощи для войны в Украине.