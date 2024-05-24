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Нардеп предупредил о новой угрозе из Беларуси — что известно

24 мая 2024 18:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп прокомментировал визит Путина и Януковича в Беларусь
Белорусские военные. Фото: МО Беларуси
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В аэропорту Гомель в Беларуси в пятницу, 24 мая, приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также сегодня запланирована встреча самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.

Об угрозах Украины на фоне этих визитов предупредил народный депутат Евгений Шевченко в Telegram.

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"Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытие российско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче", — написал депутат.

Он отметил, что вместе с Путиным в Минск приехали "все": новый министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава МЗС Сергей Лавров. По словам Шевченко, это "очень плохо".

Отметим, что это субъективное мнение нардепа, не подтвержденное военно-политическим руководством Украины

Как известно, сегодня в Беларуси должна состояться встреча самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина.

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Скриншот поста Шевченко

Ранее мы писали, что последний раз Янукович посещал Беларусь два года назад. В то же время, кто точно находится на борту самолета экс-президента Украины, неизвестно.

Кроме того, недавно Путин посетил Китай. В ходе его встречи с Си Цзиньпином китайский лидер назвал вторжение и вооруженную агрессию РФ "украинским кризисом".

А в ISW писали, что целью визита Путина в Китай является привлечение дополнительной помощи для войны в Украине.

Беларусь
Александр Лукашенко
владимир путин
Виктор Янукович
война в Украине
фронт

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