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Нардеп попередив про нову загрозу з Білорусі — що відомо

24 травня 2024 18:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп прокоментував візит Путіна та Януковича до Білорусі
Білоруські військові. Фото: МО Білорусі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В аеропорту Гомель у Білорусі у п'ятницю, 24 травня, приземлився літак колишнього президента України Віктора Януковича. Також сьогодні запланована зустріч самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про загрози для України на тлі цих візитів попередив народний депутат Євгеній Шевченко у Telegram.

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"Не хочу нагнітати обстановку. Але, не виключаю відкриття російсько-білоруського другого фронту. І справа не в Януковичі", — написав депутат.

Він зазначив, що разом із Путіним до Мінська приїхали "всі": новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов та голова МЗС Сергій Лавров. За словами Шевченка, це "дуже погано".

Зазначимо, що це суб'єктивна думка нардепа, яка не підтверджена військово-політичним керівництвом України

Як відомо, сьогодні в Білорусі повинна відбутися зустріч самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.

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Скриншот допису Шевченка

Раніше ми писали, що востаннє Янукович відвідував Білорусь два роки тому. Водночас хто точно перебуває на борту літака експрезидента України, невідомо.

Крім того, нещодавно Путін здійснив візит у Китай. Під час його зустрічі з Сі Цзіньпіном китайський лідер назвав вторгнення та збройну агресію РФ "українською кризою".

А в ISW писали, що метою візиту Путіна до Китаю є залучення додаткової допомоги для ведення війни в Україні.

Білорусь
Олександр Лукашенко
володимир путін
Віктор Янукович
війна в Україні
фронт

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