Обострение на границе — Беларусь отводит войска

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Белта

В субботу, 13 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отводе войск от границы с Украиной. Также он решил обсудить войну с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Белта.

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Лукашенко сообщил, что сейчас между Беларусью и Украиной никакой напряженности нет.

"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет"", — сказал он.

Лукашенко добавил, что поручил белорусскому войску вернуться на места постоянной дислокации.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", — сообщил он.

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Белорусский диктатор вновь заявляет, что россияне и белорусы якобы не враги и нужно договариваться об окончании войны.

В то же время, он снова повторил тезисы российской пропаганды о "натовцах" и "воевать до последнего украинца".

"Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", — подытожил он.

Напомним, в конце мая Путин летал в Минск и провел переговоры с Лукашенко. Украинские нардепы и эксперты проанализировали ситуацию и сообщили, что в скором времени может быть открыт еще один фронт в Украине — со стороны Беларуси.

Позже на белорусский аэродром "Гомель" начали прибывать российские вертолеты и самолеты.