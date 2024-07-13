Обострение на границе — Беларусь отводит войска

Лукашенко отводит войска от украинской границы и хочет обсудить с Путиным войну
В субботу, 13 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отводе войск от границы с Украиной. Также он решил обсудить войну с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко заявляет о "ликвидации напряженности" на границе с Украиной
Лукашенко сообщил, что сейчас между Беларусью и Украиной никакой напряженности нет.
"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет"", — сказал он.
Лукашенко добавил, что поручил белорусскому войску вернуться на места постоянной дислокации.
"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", — сообщил он.
Лукашенко хочет обсудить войну в Украине с Путиным
Белорусский диктатор вновь заявляет, что россияне и белорусы якобы не враги и нужно договариваться об окончании войны.
В то же время, он снова повторил тезисы российской пропаганды о "натовцах" и "воевать до последнего украинца".
"Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", — подытожил он.
Напомним, в конце мая Путин летал в Минск и провел переговоры с Лукашенко. Украинские нардепы и эксперты проанализировали ситуацию и сообщили, что в скором времени может быть открыт еще один фронт в Украине — со стороны Беларуси.
Позже на белорусский аэродром "Гомель" начали прибывать российские вертолеты и самолеты.
Читайте Новини.LIVE!