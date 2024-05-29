Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про освоєння космосу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін. Фото: AP - Pavel Bednyakov

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про спільне освоєння космосу. За словами Лукашенка, Білорусь може відправити своїх космонавтів у політ разом з росіянами, якщо буде така можливість.

Про це інформує видання "БЕЛТА" із посиланням на заяви Лукашенка під час брифігну в Орші у середу, 29 травня.

Читайте також:

Що розповів Лукашенко про "космічні" договори з Путіним

"Ми з Путіним домовилися: будь ласка, він каже, до числа космонавтів ми готові включити. Якщо хтось хоче – будь ласка. Ми домовилися з росіянами – щодо конкурсу. Пройдете конкурс – будете у групі космонавтів готуватися. Це важка робота, з великим ризиком. Але, звісно, ​​популярна", — заявив Лукашенко журналістам та присутнім.

Також він повідомив про плани росіян побудувати власну орбітальну станцію. За його словами, Путін пропонував білорусам приєднатися до такої ініціативи і разом розвивати космічну галузь.

"Ми виробляємо багато для космосу, особливо зараз. Починаючи від мікроелектроніки, чіпів, допомагаючи нашій космонавтиці, яка залишилася в Росії. У радянські часи ми багато робили, починаючи від приладів до обшивки космічних літальних апаратів. Ми робили та робимо хороші космічні супутники дистанційного зондування Землі, супутники зв'язку можемо робити і так далі", — підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, минулого тижня Путін літав у Мінськ та провів переговори із Лукашенко. Українські нардепи та експерти проаналізували ситуацію та повідомили, що в скорому часі може бути відкритий ще один фронт в Україні — зі сторони Білорусі.

Пізніше на білоруський аеродром "Гомель" почали прибувати російські гвинтокрили та літаки.