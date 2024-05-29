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Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились осваивать космос

29 мая 2024 14:32
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об освоении космоса
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин. Фото: AP - Pavel Bednyakov
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о совместном освоении космоса. По словам Лукашенко, Белорусь может отправить своих космонавтов в полет вместе с россиянами, если будет такая возможность.

Об этом сообщает издание "БЕЛТА" со ссылкой на заявления Лукашенко во время брифига в Орше в среду, 29 мая.

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"Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет – пожалуйста. Мы договорились с россиянами – о конкурсе. Пройдете конкурс – будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском . Но, конечно, популярна", — заявил Лукашенко журналистам и присутствующим.

Также он сообщил о планах россиян построить собственную орбитальную станцию. По его словам, Путин предлагал белорусам присоединиться к такой инициативе и вместе развивать космическую отрасль.

"Мы производим много для космоса, особенно сейчас. Начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России. В советские времена мы много делали, начиная от приборов до обшивки космических летательных аппаратов. Мы делали и делаем хорошие космические спутники. Земли, спутники связи можем делать и так далее", — подытожил Лукашенко.

Напомним, на прошлой неделе Путин летал в Минск и провел переговоры с Лукашенко. Украинские нардепы и эксперты проанализировали ситуацию и сообщили, что в скором времени может быть открыт еще один фронт в Украине — со стороны Белоруси.

Позже на белорусский аэродром "Гомель" начали прибывать российские вертолеты и самолеты.

Беларусь
Александр Лукашенко
владимир путин
космос
Россия

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