Переговоры между Украиной и Россией — Лукашенко выступил с заявлением

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

В субботу, 13 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ход войны в Украине. Он выступает за скорейшие переговоры об окончании боевых действий.

Об этом сообщает Белта.

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Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности Беларуси заявил, что россияне и белорусы для украинцев якобы не враги.

"Как бы они в Украине на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди", — сказал Лукашенко.

В то же время, он снова повторил тезисы российской пропаганды о "натовцах" и "воевать до последнего украинца" и то, что Россия вроде бы готова к переговорам.

"В Украине нормальных людей достаточно. Особенно среди военных. Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока поддерживаемые "натовцами", украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать", — повторил слова российской пропаганды Лукашенко.

Напомним, 13 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отводе войск от границы с Украиной. Кроме того, он решил обсудить войну с российским лидером Владимиром Путиным.

Также мы сообщали, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в этом году.

В то же время историк и народный депутат Украины Владимир Вятрович в комментарии Новини.LIVE сказал, что тезис о "сперва прекратить огонь, а затем говорить о мирных переговорах с РФ" – российский сценарий, предусматривающий фиксацию достижений РФ по состоянию на сейчас, чтобы позже их каким-то образом легализовать. По его словам, Украина должна апеллировать к миру с другими месседжами, которыми апеллировала в той же Швейцарии. О международно-правовой системе и международно-правовых гарантиях украинских границ 1991 года.